L’Europe a consommé plus de 40% de son gaz stocké cette année, selon Gazprom

Depuis déjà quatre jours, Gazprom ne fait pas de réservation pour les livraisons de gaz par le gazoduc Yamal-Europe, faute de commandes de la part des pays européens.Pourtant, ces derniers ont déjà prélevé plus de 41% de leurs réserves constituées cette année, rapporte Gazprom.Poutine explique l’arrêt du gazoduc Yamal-EuropeLors de sa conférence de presse le 23 décembre, Vladimir Poutine a expliqué les raisons de ce temps mort dans le fonctionnement du gazoduc.Selon lui, le gaz vers l’Europe n’est pas livré, faute de commandes de la part des partenaires européens de Gazprom, au premier chef des sociétés françaises et allemandes.Il a ajouté que Gazprom avait fourni à l’Allemagne 10% de gaz en plus que selon ses engagements contractuels et qu’à l’heure actuelle ces surplus étaient envoyés par des livraisons inversées vers la Pologne, d’où ils repartaient vers l’Ukraine.Varsovie accuse Moscou de manipulationsPiotr Naimski, secrétaire d’État polonais pour les infrastructures énergétiques stratégiques, avait accusé plus tôt cette semaine la Russie de manipulations sur le marché européen du gaz à des fins politiques.Il avait affirmé qu’il s’agissait d’une forme de pression que la Russie exerçait sur l’Allemagne et la Commission européenne afin d’accélérer la certification du Nord Stream 2.Le Kremlin avait alors répondu qu’il s’agissait d’une "situation purement commerciale".Quant au Président russe, il a noté pendant la conférence de presse que les consommateurs européens, en particulier allemands, confrontés à une flambée des prix de l’énergie, devaient connaître l’état réel des choses, "peut-être même s’adresser aux instances et leur demander d’éclaircir la situation".

