L'Italie annule les festivités publiques du Nouvel an

L'Italie a renforcé jeudi les mesures sanitaires pour faire face à la résurgence de l'épidémie de coronavirus provoquée par le variant Delta, en interdisant... 24.12.2021

Le port du masque redevient obligatoire en extérieur, a annoncé le ministre de la Santé, Roberto Speranza, appelant la population à utiliser des masques Ffp2 dans les transports publics et les lieux fermés comme les cinémas.Par ailleurs, les concerts et événements en plein air sont interdits jusqu'au 31 janvier, date jusqu'à laquelle les boîtes de nuit devront rester fermées.Ces mesures ont été annoncées après que le dernier bilan quotidien diffusé par les autorités sanitaires, plus tôt dans la journée, a fait état d'un record de 44.595 nouvelles contaminations, soit une hausse de 70% sur une semaine.Le nombre de décès quotidiens est lui aussi en forte hausse, s'établissant à un pic depuis mai.Le gouvernement italien a également décidé de ramener, à compter du 1er février, la durée de validité du pass sanitaire de neuf à six mois, alors qu'il veut accélérer la campagne de rappel vaccinal contre le COVID-19: l'intervalle entre la fin du schéma vaccinal initial et l'injection de la dose de rappel a été ramené à quatre mois, contre cinq mois jusqu'à présent.

