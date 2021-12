https://fr.sputniknews.com/20211224/moscou-convoque-le-charge-daffaires-dukraine-1054060872.html

Moscou convoque le chargé d'affaires d'Ukraine après une attaque contre son consulat

Moscou convoque le chargé d'affaires d'Ukraine après une attaque contre son consulat

Le ministère russe des Affaires étrangères a annoncé avoir convoqué le chargé d'affaires d'Ukraine après le jet d'une bouteille de liquide inflammable contre... 24.12.2021, Sputnik France

2021-12-24T16:49+0100

2021-12-24T16:49+0100

2021-12-24T17:36+0100

europe

russie

ukraine

diplomatie

consulat

attaque

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1a/1045403953_0:149:3113:1900_1920x0_80_0_0_ccd67c6559a427a298b537d0209d292f.jpg

Le chargé d'affaires d'Ukraine en Russie a été convoqué au ministère des Affaires étrangères, a annoncé ce vendredi 24 décembre la diplomatie russe.Auparavant, la police de la ville ukrainienne de Lviv (ouest) a fait savoir qu'un inconnu avait jeté une bouteille de liquide inflammable contre le bâtiment abritant le consulat général russe. L'incident n'a fait ni blessé ni dégât.Le consulat a ensuite remis une note au ministère ukrainien des Affaires étrangères, demandant de renforcer la protection de la mission, ainsi que d'identifier et punir les coupables de l'attaque."Un acte terroriste"La diplomatie russe a dénoncé "un incident dangereux", décrit dans son communiqué comme "un acte terroriste", indiquant qu'elle attendait des excuses de la part de Kiev.La convocation du diplomate intervient alors que les pays occidentaux accusent la Russie de masser des troupes à la frontière de l'Ukraine pour en préparer l'invasion.Moscou dément toute velléité agressive à l'encontre de l'Ukraine, tout en invitant l'Otan à cesser d'attiser les tensions en mer Noire ainsi que dans le Donbass, théâtre d'un conflit entre d'un côté les "républiques populaires" de Donetsk et Lougansk et de l'autre, les forces gouvernementales ukrainiennes.Plus tôt en décembre, Vladimir Poutine avait demandé à l’Otan des "garanties juridiques" contre notamment une éventuelle adhésion de l’Ukraine à l'Alliance.

russie

ukraine

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Dmitri Bassenko https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/15/1044461370_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_55dfae2a16892b6328a65faeb0d03ad0.jpg

Dmitri Bassenko https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/15/1044461370_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_55dfae2a16892b6328a65faeb0d03ad0.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Dmitri Bassenko https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/15/1044461370_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_55dfae2a16892b6328a65faeb0d03ad0.jpg

russie, ukraine, diplomatie, consulat, attaque