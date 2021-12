https://fr.sputniknews.com/20211224/moscou-demande-a-lonu-de-lancer-une-procedure-arbitrale-contre-les-usa-1054057124.html

Moscou demande à l’Onu de lancer une procédure arbitrale contre les USA

Accusant les États-Unis de détenir illégalement des biens diplomatiques russes, la porte-parole du ministère des Affaires étrangères a demandé au secrétaire... 24.12.2021, Sputnik France

Le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres doit "sans plus de délai" instituer un tribunal arbitral à l’encontre des États-Unis, a déclaré ce vendredi 24 décembre Maria Zakharova.Selon elle, Washington refuse aux diplomates russes l’accès à des biens diplomatiques perquisitionnés en dépit de leur statut et restant de facto détenus de manière illégale.Tensions diplomatiquesFin 2016, l’administration de Barack Obama a adopté des sanctions visant Moscou, accusé d’ingérence dans les élections américaines et de pressions sur les diplomates américains en poste en Russie. Les États-Unis ont ainsi fermé l’accès aux résidences de la mission diplomatique russe à New York et à Washington.Par la suite, la partie américaine a expulsé des dizaines de diplomates russes et fermé les consulats russes à San Francisco et à Seattle, ainsi que la représentation commerciale russe à Washington. La Russie a riposté par le renvoi de nombreux diplomates américains et la fermeture du consulat américain à Saint-Pétersbourg.

