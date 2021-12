https://fr.sputniknews.com/20211224/moscou-revet-ses-plus-beaux-atours-de-noel-pour-les-fetes-de-fin-dannee-1054055186.html

Moscou revêt ses plus beaux atours de Noël pour les fêtes de fin d'année

Moscou revêt ses plus beaux atours de Noël pour les fêtes de fin d'année

Chaque année, à l’approche du Nouvel An et de Noël, la capitale russe se transforme en un univers magique: lumières et sapins feuillus couverts de guirlandes... 24.12.2021, Sputnik France

2021-12-24T12:50+0100

2021-12-24T12:50+0100

2021-12-24T12:51+0100

multimédia

photos

moscou

noël

nouvel an

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/18/1054053176_0:588:1080:1196_1920x0_80_0_0_33f0ca3cd30758469ecf4906348d5463.jpg

Plongez-vous dans cette atmosphère festive grâce à ce diaporama proposé par le photographe moscovite Sergueï Rodionov.Retrouvez plus de photos de Moscou de l'auteur sur son compte Instagram: serjeiro

Tchetnik Nativité fêtée le 7 janvier en Russie, rappelons le. 0

SerbikusSlavikus Comme en Serbie ...Bonne Année et Joyeux Noël - Srecan Bozic ! 0

2

moscou

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

photos, moscou, noël, nouvel an, фото