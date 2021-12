https://fr.sputniknews.com/20211224/pele-quitte-lhopital-apres-deux-semaines-de-traitement-dune-tumeur-1054051538.html

Pelé quitte l'hôpital après deux semaines de traitement d'une tumeur

La star brésilienne Edson Arantes do Nascimento "Pelé" a été autorisé, jeudi, à quitter un hôpital de Sao Paulo après environ deux semaines d'hospitalisation... 24.12.2021, Sputnik France

Le triple champion du monde avec la Selecao (1958, 1962 et 1970) a été admis à la clinique pour subir la dernière séance de chimiothérapie de l'année et une nouvelle série d'examens.Pelé avait été hospitalisé dans cette même clinique le 31 août pour des examens de routine qu'il avait reportés en raison de la pandémie de coronavirus. Ces examens ont détecté une tumeur dans le côlon, qui a nécessité une intervention chirurgicale quelques jours plus tard.L’ancien joueur, que beaucoup considèrent comme le meilleur joueur du siècle dernier, est sorti après un mois d'hospitalisation et a commencé un traitement de chimiothérapie auquel, selon les médecins, il a réagi "de manière satisfaisante".La santé de Pelé s'est détériorée ces dernières années en raison de problèmes de colonne vertébrale, de hanche et de genou qui ont réduit sa mobilité et l'ont obligé à subir une intervention chirurgicale, en plus de souffrir de quelques crises rénales.

