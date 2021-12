https://fr.sputniknews.com/20211224/quand-un-communique-officiel-marocain-cree-un-nouveau-malaise-dans-les-relations-avec-lespagne-1054064243.html

Quand un communiqué officiel marocain crée un nouveau malaise dans les relations avec l'Espagne

24.12.2021

2021-12-24T20:50+0100

2021-12-24T20:50+0100

2021-12-24T20:50+0100

Il aura suffi d’un communiqué du ministère marocain de la Santé pour provoquer une nouvelle brouille entre le Maroc et l’Espagne, entre lesquels les tensions durent déjà depuis le mois d’avril. Publié lundi 20 décembre, ce texte répond à des interrogations sur le choix du pays en charge du rapatriement des Marocains. Optant pour le Portugal plutôt que pour l’Espagne, le ministère a expliqué cela par "l’absence de contrôle spécifique des pass de vaccination des voyageurs"par les autorités espagnoles.Suite à ces propos jugés "polémiques" par le pays concerné, la réactionne s’est pas fait attendre. Et c’est par le biais de son chef de la diplomatie, José Manuel Albares, que l’Espagne a contesté ces déclarations, lors d’une conférence de presse mardi 21 novembre. Qualifiant les propos du ministère marocain d’"inacceptables" et basées sur "aucune réalité objective", José Manuel Albares a répondu.Ce communiqué a également conduit le chef de la diplomatie espagnole à s’adresser aux ambassades des deux pays, en Espagne et au Maroc, pour faire part de son désaccord. Des rumeurs sur une convocation du chargé d’affaires marocain, Farid Aoulouhaj, par Madrid ont même été propagées, après une publication sur le média en ligne espagnol El Confidencial. Une information néanmoins démentie par le site d’information marocain, Le360, qui cite un haut responsable de la diplomatie marocaine.Mais les réactions sur ce communiqué ne se sont pas arrêtées à la sphère diplomatique. Les internautes espagnols ont également réagi sur les réseaux sociaux."Le Maroc se moque de l’Espagne; l’UE se moque de l’Espagne; les complotistes se moquent de l’Espagne; les migrants illégaux se moquent de l’Espagne; le président se moque de l’Espagne (…) je poursuis?""Tranquille, ils viennent déjà par la mer et gratuitement""Une astuce pour prendre soin de la santé des Marocains c’est de tous les retourner au Maroc"Cette nouvelle brouille diplomatique survient quelques jours après les déclarations apaisées de José Manuel Albares lors de son audition le 16 décembre devant une commission du Sénat espagnol. "La crise est mise de côté. Elle est derrière nous. Il faut écouter le discours du roi en août dernier pour s’en convaincre. Nous souhaitons toutefois reconstruire une relation digne du XXIe siècle, et cela se fera petit à petit."Ce communiqué va-t-il alors compromettre ces échanges apaisés entre les deux pays? Pas pour Mohamed Badine El Yattioui, professeur de relations internationales à l’Université américaine des Émirats, à Dubaï, qui explique à Sputnik que:Pedro Altamirano, président de la fondation Tariq Ibn Ziad pour la coopération hispano-marocaine, interrogé par Sputnik, est plus mitigé quant à un retour à "l’amitié historique" entre les deux pays.Contestant à son tour les déclarations du ministère marocain de la Santé, il se dit toutefois "attristé" d’une crise qui, selon lui, a été dès le départ "provoquée par la politique étrangère de l’actuel gouvernement, soutenu par Podemos et les partis nationalistes proches de l’Algérie".Pour rappel, le Maroc et l’Espagne traversent une crise diplomatique survenue après l’accueil dans un hôpital espagnol, "en catimini" et sous une fausse identité, du chef du Polisario, Brahim Ghali. Une crise qui s’est également répercutée sur la coopération migratoire entre les deux pays au mois de mai. D’ailleurs, mercredi 22 décembre encore, le journal espagnol El Faro de Melilla rapportait que 14 Marocains avaient réussi à entrer illégalement à Melilla après avoir escaladé la clôture de fer séparant l’enclave espagnole et le royaume chérifien.

