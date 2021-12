https://fr.sputniknews.com/20211224/quelque-32-millions-de-femmes-pourraient-developper-un-cancer-du-col-de-luterus-au-senegal-1054056009.html

Quelque 3,2 millions de femmes pourraient développer un cancer du col de l'utérus au Sénégal

Quelque 3,2 millions de femmes pourraient développer un cancer du col de l'utérus au Sénégal

Quelque 3,2 millions de femmes pourraient développer un cancer du col de l’utérus au Sénégal, a révélé, jeudi à Dakar, le professeur Mamadou Diop, cancérologue... 24.12.2021, Sputnik France

2021-12-24T13:12+0100

2021-12-24T13:12+0100

2021-12-24T13:12+0100

afrique

cancer

sénégal

femmes

vaccination

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103861/95/1038619568_0:137:3155:1912_1920x0_80_0_0_6417b6367a701ce70b2bb672951bd36b.jpg

Le directeur de l’institut du cancer, Joliot-Curie, a signalé ‘’une avancée’’ importante de la lutte contre cette maladie en parlant de l’existence d’un logiciel disponible au Sénégal, qui sert à répertorier tous les cancers qu’il y a dans le pays. ‘’Le ministère va déployer les moyens qu’il faut pour le démarrer, cette année’’, a-t-il dit.Quelque 11.317 nouveaux cas de cancer sont recensés au Sénégal, chaque année, a indiqué le professeur Mamadou Diop sur la base d’estimations faites par l’Organisation mondiale de la santé. Sept à huit personnes sur 10 vivant avec un cancer vont en décéder, a-t-il dit.Le PEV a signalé dans ce sens une forte baisse du taux de vaccination des filles âgées de neuf à 14 ans contre le cancer du col de l’utérus à cause de la pandémie de Covid-19 et a déploré la détérioration de 28.700 doses.Son coordonnateur national, le docteur Ousseynou Badiane, a indiqué que le programme tente de rattraper le temps perdu en élargissant la cible de cette campagne de vaccination aux filles âgées de 15 ans.Il a fait remarquer que le confinement et la fermeture des écoles ont contribué à la forte baisse du taux vaccinal, ajoutant qu''‘avec l’arrivée des vaccins contre le Covid-19, la rumeur a affecté tous les autres vaccins’'.

sénégal

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

avec Maghreb Arabe Presse

avec Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

avec Maghreb Arabe Presse

cancer, sénégal, femmes, vaccination