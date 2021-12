Rebond: pour éviter une "paralysie", les soignants cas contacts pourront être amenés à travailler

https://fr.sputniknews.com/20211224/rebond-pour-eviter-une-paralysie-les-soignants-cas-contacts-pourront-etre-amenes-a-travailler-1054059908.html

Le nombre de contaminations bat des records: le seuil des 90.000 nouveaux cas enregistrés en 24 heures a été dépassé, selon Santé publique France du 23 décembre. Pour faire face à cette situation, l’exécutif se penche sur un changement des règles d'isolement pour les cas contacts, pour éviter un effondrement économique.En ce qui concerne les soignants, ils pourraient être amenés à continuer de travailler même s'ils s’avèrent cas contacts, a indiqué le ministre de la Santé le 23 décembre.Olivier Véran a rappelé que les soignants cas contacts, mais asymptomatiques avaient déjà été amenés à travailler dans les services Covid "pendant les vagues très fortes".Cette initiative survient dans un contexte de rebondissement spectaculaire des contaminations et des cas contacts, au point que le Conseil scientifique a alerté le 23 décembre sur une "possible désorganisation de la société à partir de début janvier" en raison de "centaines de milliers de cas" en France en janvier.Pas d’isolement pour les soignantsQuant à l’isolement des soignants cas contacts, le 23 mai 2020, le Haut Conseil de la santé publique (HSCP) avait déjà adopté une recommandation demandant à ce que "l’éviction des professionnels contacts à risque d’un porteur du SARS-CoV-2, symptomatique ou non, ne soit pas systématique", sauf si un soignant commençait à développer des symptômes.De plus, dans un autre avis daté du 2 avril 2021, l’HSCP recommande même aux professionnels positifs au Covid-19 asymptomatiques d’"être maintenus en exercice". Le conseil précise cependant que la recommandation doit être appliquée uniquement "en cas de tension hospitalière et de risque de rupture de l'offre et la sécurité des soins".

