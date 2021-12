https://fr.sputniknews.com/20211224/une-ambassade-afghane-refuse-de-restituer-aux-talibans-800000-dollars-transferes-par-erreur--1054058775.html

Une ambassade afghane refuse de restituer aux talibans 800.000 dollars transférés "par erreur"

Le gouvernement taliban*, confronté à d’importants problèmes économiques et financiers, a envoyé une lettre à l’ambassade afghane au Tadjikistan, priant de restituer 786.000 dollars (693.980 euros) envoyés par Kaboul juste à la fin de la présidence de Ashraf Ghani, a raconté la semaine dernière l’agence d’information afghane Pajhwok.Le ministère des Affaires étrangères a indiqué dans sa lettre que la somme avait été virée par erreur.L’ambassadeur, Mohammad Zahir Afghbar, a déclaré à l’agence via WhatsApp que le régime taliban* et la lettre des talibans* n’avaient aucune valeur pour l’ambassade, qui était une mission diplomatique officielle de la République islamique d’Afghanistan et se trouvait sous la direction du ministère afghan des Affaires étrangères et du Président par intérim.En ce qui concerne le transfert "par erreur" de cette somme, un employé de l’ambassade qui a récemment quitté son poste, requérant l’anonymat, a informé que le montant avait été transféré "intentionnellement" par le gouvernement afghan pour les trois prochaines années de salaires, dépenses, assurances maladie et autres frais de la mission.Une fraude possible selon certaines sourcesL’agence Pajhwok ajoute, se référant à certaines sources, que l’argent envoyé pour couvrir les dépenses de l'ambassade avait été retiré du compte par l'ambassadeur d'Afghanistan au Tadjikistan Mohammad Zahir Aghbar avec l'ancien vice-Président Amrullah Saleh.La monnaie afghane en chute libre sous les talibans*La banque centrale afghane, désormais sous le contrôle des talibans*, est impuissante face au chaos financier et économique provoqué par l’arrêt de l’aide étrangère, qui représentait plus du tiers du PIB, et le gel des avoirs afghans aux États-Unis et en Europe.Sur les 9,5 milliards de dollars (8,39 milliards d’euros) hors de sa portée, sept sont déposés dans des comptes de la Réserve fédérale.La monnaie afghane a chuté de 25% en quatre semaines et la banque s’est avérée incapable de la stabiliser malgré ses interventions et ses ventes de dollars.Depuis l’arrivée des talibans* en août, l’afghani a plongé de 30%.*Organisation sous sanctions de l'Onu pour activités terroristes

