Afghanistan: Dissolution de la commission électorale indépendante

Les talibans ont annoncé, samedi, la dissolution de la commission électorale indépendante (IEC) d'Afghanistan, créée sous le précédent régime et chargée... 25.12.2021, Sputnik France

Les talibans ont également dissous cette semaine la Commission des plaintes électorales (ECC) et de deux ministères, celui pour la Paix et celui pour les Affaires parlementaires.Créée en 2006 quelques années après la chute du précédent régime taliban (1996-2001), L'IEC avait pour mission d'organiser et de superviser les élections.Les talibans ont pris le pouvoir le 15 août, renversant le précédent gouvernement soutenu par les Etats-Unis et leurs alliés alors que les troupes étrangères finissaient leur retrait hâtif du pays après deux décennies de présence.

Maghreb Arabe Presse

