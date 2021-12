https://fr.sputniknews.com/20211225/charte-de-lislam-de-france-trois-federations-decident-de-signer-1054073265.html

Charte de l'islam de France: trois fédérations décident de signer

Charte de l'islam de France: trois fédérations décident de signer

Trois fédérations ont annoncé samedi leur décision de signer la "Charte des principes de l'islam de France", un texte voulu par le gouvernement et qu'elles... 25.12.2021, Sputnik France

2021-12-25T21:49+0100

2021-12-25T21:49+0100

2021-12-25T21:49+0100

france

france

islam

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102284/71/1022847104_0:5:460:264_1920x0_80_0_0_73f842723ab82ecaf7f5eadfb602457e.jpg

Ces trois fédérations disent ainsi répondre aux propos tenus le 13 décembre par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin sur la "mort" du CFCM. Elles avaient initialement refusé de signer la "Charte des principes pour l'islam de France" réclamée par l'exécutif, qui proscrit "l'ingérence" d'Etats étrangers et réaffirme notamment la "compatibilité" de l'islam avec la République française ou bien l'égalité hommes-femmes. En janvier 2021, quand les dirigeants du CFCM annonçaient avoir trouvé un accord sur cette charte, le CCMTF, CIMG France et Foi et Pratique de leur côté avaient critiqué un manque de consultation en amont du texte et son contenu, et avaient estimé qu'il risquait de "fragiliser" la confiance à l'égard des musulmans. Les trois fédérations étaient toutefois restées au sein du CFCM, interlocuteur historique des pouvoirs publics sur le culte musulman, alors que quatre autres, dont la Mosquée de Paris, avaient décidé de quitter le bureau du CFCM et de créer une "Coordination". Le CFCM, créé en 2003 et qui regroupe plusieurs fédérations de mosquées, est plongé depuis dans la tourmente.La "divergence" exprimée par les trois fédérations a été "dangereusement instrumentalisée pour donner lieu à un climat de division néfaste aux musulmans de France", écrivent-elles pour expliquer leur initiative destinée à "s'affranchir d'une responsabilité qui nous est injustement attribuée".

france

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

france, islam