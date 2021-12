https://fr.sputniknews.com/20211225/didier-raoult-trone-au-centre-de-la-creche-de-noel-de-marine-le-pen--images-1054068855.html

Didier Raoult trône au centre de la crèche de Noël de Marine Le Pen – images

Didier Raoult trône au centre de la crèche de Noël de Marine Le Pen – images

La Vierge Marie, Joseph, les rois mages, un bœuf, un âne et… le Pr Raoult, voici les figures présentes cette année dans la crèche de Marine Le Pen. Selon elle... 25.12.2021, Sputnik France

"Très joyeux Noël et très joyeuses fêtes à tous", ce moment d'"espérance pour notre peuple souvent éprouvé". Dans ses vœux à l'occasion de Noël, Marine Le Pen a dit son espoir de voir la France "trouver les voies de la renaissance".La candidate du Rassemblement national (RN) à la présidentielle a également partagé dans une vidéo de près d'une minute 30 un sapin de Noël, un chat et une crèche avec ... Didier Raoult!Un santon du professeur trône parmi la Vierge Marie, Joseph, les rois mages, un bœuf et un âne.Ramené d'un déplacement à MarseilleIl y a un mois, lors de son deuxième jour à Marseille, Marine Le Pen a visité le marché aux santons sur le Vieux-Port. Avouant "adorer les traditions provençales", elle a fait quelques achats, dont une figurine du patron de l'IHU.Raoult en disgrâceLe 11 mars 2020, Didier Raoult a été nommé parmi les membres du Conseil scientifique pour guider le gouvernement dans ses décisions pour lutter contre la pandémie de Covid-19. Le 9 avril 2020, Emmanuel Macron est même parti à Marseille pour rendre visite au directeur de l’IHU.Mais quelque temps après, les résultats sur l'hydroxychloroquine vantée par le professeur n’ont rien donné. Un mois plus tard, durant son interview du 14 juillet, Emmanuel Macron a affirmé qu'il ne prendrait pas d'hydroxychloroquine s'il était contaminé.En conflit avec les autorités sanitaires et poussé sur la touche par l'Institut hospitalo-universitaire de Marseille qu’il dirige, le professeura été convoqué par la chambre disciplinaire du conseil régional de l’Ordre des médecins de Nouvelle-Aquitaine. Il était poursuivi par l'Ordre des médecins des Bouches-du-Rhône, puis par le Cnom. Certains de ses pairs lui reprochent d’avoir enfreint le code de déontologie en faisant la promotion de l'hydroxychloroquine pour lutter contre le Covid-19.Le Conseil national de l'Ordre des médecins a fait appel du blâme infligé le 3 décembre au Pr Didier Raoult pour avoir promu l'hydroxychloroquine comme traitement du Covid-19, a indiqué l'instance à l'AFP.

