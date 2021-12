https://fr.sputniknews.com/20211225/grece-au-moins-30-morts-dans-le-naufrage-de-trois-bateaux-de-migrants-1054070798.html

Grèce: Au moins 30 morts dans le naufrage de trois bateaux de migrants

Au moins trente personnes ont péri cette semaine en tentant de joindre l'Europe suite au naufrage en mer Egée de trois bateaux transportant des migrants, selon... 25.12.2021, Sputnik France

D'après les autorités grecques, trois patrouilleurs des garde-côtes, des bateaux privés et un avion des garde-côtes poursuivaient leurs recherches, samedi, assistés par des plongeurs, pour retrouver les survivant d'un naufrage survenu la veille.Tard vendredi, les garde-côtes ont récupéré seize corps, dont 12 hommes, trois femmes et un enfant, et réussi à secourir 63 personnes qui se trouvaient à bord d'un bateau ayant fait naufrage près de l'île de Paros.Jeudi soir, 11 corps avaient été récupérés après le naufrage d'un bateau avec une centaine de migrants à bord, alors que trois personnes sont mortes suite au naufrage, mercredi, d'un canot pneumatique transportant des migrants au large de l'île de Folegandros, également dans le sud de la Grèce.La multiplication des ces incidents suscite l'inquiétude des autorités grecques. Le ministre grec des Affaires maritimes, Giannis Plakiotakis a ainsi affirmé que "Ces jours-ci, l'activité criminelle des passeurs, qui sont indifférents à la vie humaine, s'est intensifiée, entassant des dizaines de personnes en détresse, sans gilets de sauvetage, sur des bateaux qui ne répondent même pas aux normes de sécurité de base".Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) estime que plus de 2.500 personnes sont mortes ou ont disparu en mer en tentant de rejoindre l'Europe entre janvier et novembre.

