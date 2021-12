https://fr.sputniknews.com/20211225/le-mali-repond-sans-ambages-aux-occidentaux-sur-la-presence-de-mercenaires-russes-1054071456.html

Le Mali répond sans ambages aux Occidentaux sur la présence de mercenaires russes

Les autorités maliennes ont rejeté les accusations de 15 pays -dont la France- qui estiment que des mercenaires appartenant à un groupe militaire privé russe... 25.12.2021, Sputnik France

Les allégations sur le déploiement présumé de membres d’une société de sécurité privée au Mali, qui ont été formulées par 15 pays -dont la France- le 23 décembre sont infondées, a déclaré ce samedi 25 décembre le ministère malien de l’Administration territoriale et de la décentralisation.La mission de formateurs russes au Mali expliquéeLe 23 décembre, la France, l'Allemagne, la Belgique, le Canada, le Danemark, l'Estonie, l'Italie, la Lituanie, la Norvège, les Pays-Bas, le Portugal, la République tchèque, la Roumanie, le Royaume-Uni et la Suède ont adopté un communiqué appelant Moscou à se comporter de manière constructive dans la région.Le ministère malien regrette que ce texte soit publié à un moment où Bamako cherche à "relever les défis multiformes auxquels le pays est confronté". En effet, les violences se poursuivent au Mali malgré la présence de la force française Barkhane.Le ministère malien précise que les formateurs russes présents au Mali ont pour mission de renforcer "les capacités opérationnelles de forces de défense et de sécurité nationales":Soupçons sur la présence de sociétés militaires privées en AfriqueLes Européens, et notamment les Français, continuent de suspecter "une intention" des autorités maliennes de faire venir une société militaire privée russe, Wagner, assimilant ces opérateurs privés à l’État russe. En octobre, Jean-Yves Le Drian a même assuré que cette entreprise faisait "la guerre par procuration pour le compte de la Russie".Vladimir Poutine n’a pas manqué de relever cette confusion, en insistant, lors du forum international de Valdaï, que si de telles sociétés se trouvaient quelque part, cela ne résultait pas d’une demande de l’État russe.La France et d’autres pays européens comme l’Estonie ont menacé de retirer leurs troupes du Mali si un partenariat avec Wagner venait à voir le jour. Pourtant le ministre malien des Affaires étrangères a affirmé, en novembre, qu'"aucun contrat n'a été signé dans ce secteur".Entreprises militaires privées, une pratique largement répandueIl s’agit de rumeurs sans fondement, estime Alexandre Ivanov, président de la Communauté des officiers pour la sécurité internationale (COSI), l’organisme sous l’égide duquel interviennent les instructeurs russes en RCA. Interrogé par Sputnik, M.Ivanov a noté que les bruits sur la présence de Wagner en Afrique circulaient "sans la moindre preuve matérielle" alors que cette société "demeure fantomatique".Tout en précisant que la COSI "est exclusivement présente en RCA", M.Ivanov a ajouté qu’il avait entendu parler de supposés pourparlers entre le gouvernement malien et de prétendues sociétés privées russes via les médias, comme tout le monde. Dans le même temps, il a rappelé que le recours à ce genre de prestations privées était une pratique répandue dans le monde et qu’au Mali, en l’occurrence, même l'Onu recrutait auprès de semblables entreprises -comme la britannique G4S Global et l’américaine Relyant-, afin de faciliter le travail des Casques bleus.

