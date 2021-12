https://fr.sputniknews.com/20211225/le-terrorisme-est-pire-quomicron-le-covid-19-cadet-des-soucis-des-burkinabe-1054064660.html

"Le terrorisme est pire qu’Omicron": le Covid-19, cadet des soucis des Burkinabè

Le Burkina Faso a récemment détecté ses deux premières contaminations par le nouveau variant Omicron. Si la situation préoccupe le gouvernement -qui invite à... 25.12.2021, Sputnik France

Cet internaute réagissait ainsi à l’annonce, le 17 décembre sur Facebook, par le ministère de la Santé des deux premiers cas dus au variant Omicron recensés sur le territoire burkinabè.Et ses propos illustrent bien le sentiment vraisemblablement majoritaire au sein de l’opinion dans la mesure où la moindre publication en rapport avec le Covid-19, qu’elle émane du gouvernement ou des médias, ne manque jamais de s’attirer les foudres des internautes. Ceux-ci sont le plus souvent révoltés de voir cette maladie élevée à un niveau d’urgence parfois similaire à des problématiques comme la pauvreté -qui touche près de la moitié de la population-, le paludisme -qui a fait 4.000 morts en 2020- et le terrorisme -qui rythme le quotidien de milliers de Burkinabè et qui en six ans a fait 2.000 morts et 1,5 millions de déplacés.Par ailleurs, nombreux sont les Burkinabè qui ne croient pas à l’existence du coronavirus sur leur sol.Crise de confianceLes théories complotistes se développent sur la question du Covid-19, sur fond d'une crise de confiance profonde entre les autorités et l’opinion publique, née essentiellement de la vive polémique qui avait émergé à la suite du décès en mars 2020 de Rose Marie Compaoré, deuxième vice-présidente de l’Assemblée nationale.Cette parlementaire aux antécédents de diabète avait, comme annoncé initialement par le gouvernement, succombé des suites du Covid-19, ce qui a fait d’elle la toute première victime de la maladie en Afrique subsaharienne. Cependant, l’époux de la défunte, de même qu’un journal d’investigation local avaient remis en cause cette thèse qui présentait de nombreuses failles. En effet, selon le médecin traitant, aucun test n’a été réalisé sur la patiente qui est décédée seulement quelques heures après avoir été admise à l’hôpital. Par ailleurs, aucun des membres de la famille qui ont participé aux soins post-mortem de la défunte n’a manifestement contracté la maladie les jours et semaines qui ont suivi.Face au tollé suscité par ce qui pourrait s'apparenter à des incohérences, le gouvernement qui avait qualifié cette affaire de "suffisamment grave", a limogé le professeur Martial Ouédraogo, coordinateur national de la lutte contre le Covid-19.Quant à la ministre de la Santé, Claudine Lougué –qui avait soutenu que le domicile de la défunte avait été désinfecté alors qu’il n’en était rien–, malgré les voix qui se sont élevées tant du côté de l’opposition que de la société civile pour réclamer sa démission, elle n’avait finalement pas été inquiétée, et a conservé son poste jusqu’en janvier 2021.Quoiqu'il en soit, cette affaire a soulevé une immense vague d’indignation dans le pays, aux relents encore très tenaces. Au point qu’a été presque complètement ignorée "Corona Detect", l’application lancée en mai 2020 par le gouvernement, censée permettre à tout utilisateur de smartphone de s’auto-dépister et se faire suivre. Les Burkinabè se montrent d'ailleurs, aujourd’hui encore, largement réfractaires au vaccin contre le Covid-19. Selon le gouvernement, 927.065 personnes étaient vaccinées à la date du 21 décembre, ce qui correspond à quelque 4,5% de la population.Un pays relativement épargné par la pandémieDu 9 mars 2020, date officielle de la survenue de l’épidémie dans le pays, au 21 décembre 2021, le Burkina Faso n’a enregistré que 317 décès (près de 13 fois moins que le paludisme en 2020) sur 17.040 cas confirmés.La faible propagation du coronavirus n'est pas pour favoriser une prise de conscience des Burkinabè. Mais il y a surtout la situation explosive sur le plan politico-sécuritaire, comme le souligne à Sputnik l’analyste politique Paul Sawadogo.

