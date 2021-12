https://fr.sputniknews.com/20211225/mensonges-gazprom-commente-les-accusations-sur-les-livraisons-de-gaz-en-europe-1054071741.html

"Mensonges": Gazprom commente les accusations sur les livraisons de gaz en Europe

Le groupe gazier Gazprom a qualifié de mensongères les accusations d'insuffisance des livraisons en Europe, tout en rappelant que le gaz russe transite... 25.12.2021, Sputnik France

Les accusations d'insuffisance de livraison de gaz russe en Europe formulées à l'encontre de la Russie et de son groupe Gazprom sont infondées et inacceptables, a déclaré ce samedi 25 décembre le porte-parole de l'entreprise, Sergueï Kouprianov, à la chaîne de télévision Rossiya 1. L'Europe se crée elle-même des problèmes, "il n'y a pas lieu de blâmer Gazprom pour cela. Il vaut mieux se regarder dans le miroir", a-t-il ajouté.Gazprom se dit prêt à fournir des volumes supplémentaires de gaz dans le cadre des contrats à long terme en vigueur.Une décision "peu rationnelle" de l'EuropeCes derniers jours, Gazprom a constaté des livraisons de gaz en mode inversé, soit d'Allemagne vers la Pologne et l'Ukraine. Pourtant le taux de remplissage des dépôts de gaz souterrains allemands est plutôt faible, a poursuivi le porte-parole du groupe.Dans le même temps, le représentant de Gazprom a noté que ce gaz était plus cher que celui livré par Gazprom conformément à ses contrats.Le transit de gaz via l'Ukraine continueLe groupe poursuit le transit de gaz via le territoire ukrainien bien qu'il ait déjà rempli ses obligation prévues par le contrat pour 2021 à la mi-décembre, a-t-il rappelé.

