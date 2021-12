https://fr.sputniknews.com/20211225/niger-au-moins-six-morts-dans-lattaque-dun-poste-frontiere-avec-le-burkina-1054070457.html

Niger: au moins six morts dans l'attaque d'un poste-frontière avec le Burkina

Au moins six personnes ont été tuées dans la nuit de mercredi à jeudi lors d'une double attaque de terroristes présumés près de la frontière entre le Niger et... 25.12.2021, Sputnik France

Les attaques menées jeudi "vers 02h00 du matin (01h00GMT)" par "des individus non encore identifiés et lourdement armés" ont visé "simultanément" deux sites, à savoir le poste de police frontalier et le pont bascule situés près de Makalondi, dernière ville importante au Niger avant la frontière burkinabè, ajoute le ministère.Des sources locales avaient indiqué jeudi que plusieurs personnes avaient été tuées dans cette double attaque.Huit véhicules, dont un de la police et sept appartenant à des particuliers, ont été "calcinés", tandis que deux véhicules dont un de la police ont été "emportés" par les assaillants, précise-t-il.Le ministère assure qu'"une opération de ratissage est engagée dans la zone", boisée et enclavée.

