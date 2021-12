https://fr.sputniknews.com/20211225/sous-sanctions-la-russie-a-developpe-ses-propres-ailes-composites-pour-son-moyen-courrier---video-1054068423.html

Sous sanctions, la Russie a développé ses propres ailes composites pour son moyen-courrier - vidéo

Sous sanctions, la Russie a développé ses propres ailes composites pour son moyen-courrier - vidéo

Une vidéo montrant le premier vol du MC-21-300 aux ailes en matériaux composites russes, créées après que les États-Unis ont imposé des sanctions sur les... 25.12.2021, Sputnik France

2021-12-25T14:56+0100

2021-12-25T14:56+0100

2021-12-25T14:56+0100

russie

russie

irkout mc-21

sibérie

consortium aéronautique unifié (oak)

irkoutsk

avions civils

matériaux composites

essais en vol

avion moyen-courrier russe mc-21

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/19/1054068397_0:43:3141:1810_1920x0_80_0_0_06028e569b596c618edd8a403e88415e.jpg

Le nouveau moyen-courrier russe MC-21-300 dont les ailes sont désormais fabriquées en matériaux composites russes a été filmé lors de son premier vol en Sibérie.La séquence disponible sur Internet montre l’appareil en train de décoller puis de voler à basse altitude.Voilure en matériaux composites russesLe MC-21-300/310 est un moyen-courrier russe de nouvelle génération capable de transporter de 163 à 211 passagers. Ses ailes en matériaux composites de fabrication russe constituent sa particularité.Ces matières représentent environ 40% de la structure du MC-21, un chiffre record pour les avions moyen-courriers, souligne Rostec.La Russie travaille sur la conception et la production de matériaux composites pour le MC-21 depuis la décision des États-Unis d’imposer des restrictions commerciales à l’égard de la société russe AeroKomposit, membre du Groupe aéronautique unifié (OAK), prise en septembre 2018.Moteurs russes ou américainsLe tout premier test en vol de l’appareil, doté de moteurs américains Pratt&Whitney PW-1400 a eu lieu le 28 mai 2017.Trois ans plus tard, l’avion a effectué son premier vol d’essai avec de nouveaux moteurs russes PD-14. Rostec avait précédemment expliqué que les MC-21 étaient conçus pour être équipés, selon le souhait du client, de PD-14 russes ou de PW-1400 américains.La compagnie aérienne russe Rossiya, membre du groupe Aeroflot, compte recevoir les premiers MC-21-300 dès le second semestre de 2022, a annoncé Andreï Boguinski, directeur général de l’avionneur Irkout lors du salon aéronautique MAKS-2021.

russie

sibérie

irkoutsk

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Irina Dmitrieva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103502/06/1035020669_0:48:1309:1357_100x100_80_0_0_9b609572b1b03b5edad0992dd49ab07e.jpg

Irina Dmitrieva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103502/06/1035020669_0:48:1309:1357_100x100_80_0_0_9b609572b1b03b5edad0992dd49ab07e.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Irina Dmitrieva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103502/06/1035020669_0:48:1309:1357_100x100_80_0_0_9b609572b1b03b5edad0992dd49ab07e.jpg

russie, irkout mc-21, sibérie, consortium aéronautique unifié (oak), irkoutsk, avions civils, matériaux composites, essais en vol, avion moyen-courrier russe mc-21