Un intrus arrêté après avoir pénétré dans l'enceinte du château de Windsor

Un homme qui a pénétré dans l'enceinte du château de Windsor, où la reine Elizabeth passe Noël, a été arrêté et placé en détention pour possession d'une arme... 25.12.2021, Sputnik France

Le jeune homme de 19 ans, originaire de Southampton, dans le sud de l'Angleterre, n'est pas entré dans les bâtiments et les procédures de sécurité ont été rapidement déclenchées, a déclaré la police locale de Thames Valley.La monarque de 95 ans, qui a passé une grande partie de la pandémie de COVID-19 au château de Windsor, y fêtait Noël avec son fils, le prince Charles, son épouse Camilla et d'autres membres de sa famille proche."L'homme a été arrêté car il est soupçonné de violation ou d'intrusion dans un site protégé et de possession d'une arme offensive", a précisé la surintendante de la police de Thames Valley, Rebecca Mears.Elle a ajouté que les membres de la famille royale avaient été informés de l'incident, et que la police ne pensait pas qu'il y ait eu de danger pour le public.L'incident a eu lieu vers 08h30 (0830 GMT). (Reportage Estelle Shirbon à Londres et Sabahatjahan Contractor à Bengalore, version française Jean-Michel Bélot)

