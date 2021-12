https://fr.sputniknews.com/20211225/un-noel-mouvemente-un-tremblement-de-terre-a-frappe-la-franche-comte-le-soir-du-reveillon-1054071305.html

Un Noël mouvementé: un tremblement de terre a frappé la Franche-Comté le soir du réveillon

Le battant des cloches a sans doute tremblé plus que de coutume en cette nuit de Noël, dans l’est de la France. Un séisme a en effet agité la région Bourgogne-Franche-Comté en pleine soirée du réveillon, rapporte France Bleu.De magnitude 4,1 sur l'échelle de Richter, le tremblement de terre s’est déclaré vers 1h du matin et n’a fait ni dégâts ni blessés. Son épicentre se situait dans le Jura suisse, mais les secousses ont été ressenties des deux côtés de la frontière. Le Doubs, le Territoire de Belfort et le département des Vosges ont notamment été touchés.De l’autre côté des Alpes, plusieurs répliques ont également été mesurées, note le Service sismologique suisse (SED). L’observatoire précise que de telles magnitudes sont généralement trop faibles pour engendrer des "dégâts sérieux", même si le séisme a été perçu jusqu’à Zurich, à l’opposé du territoire helvétique.Une Suisse pas si sereineUn autre tremblement de terre avait déjà agité le Doubs, ce 21 décembre. Celui-ci avait entraîné des secousses de magnitude locale (Mlv) 3,1.Si la Suisse et ses zones transfrontalières avec la France n’ont plus connu de séisme sérieux depuis des années, celui qui a dévasté la vallée italienne du Tronto en 2016, faisant près de 300 morts, a fait ressurgir les inquiétudes.Le Valais ainsi que la région de Bâle, qui partagent des frontières avec la France, semblent les plus exposés. Le dernier séisme suisse ayant provoqué des dégâts s’est déroulé dans le canton des Grisons en 1991, précise le SED. Côté français, la Franche-Comté en avait enregistré un de magnitude 5,1 en 2004.

