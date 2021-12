https://fr.sputniknews.com/20211225/un-village-de-laude-recoit-500000-euros-dun-bienfaiteur-anonyme-mais-avec-deux-conditions-1054067324.html

Un village de l'Aude reçoit 500.000 euros d’un bienfaiteur anonyme mais avec deux conditions

Comme un miracle de Noël alors que les dons aux petites communes rurales sont plutôt rares de nos jours. En décembre de l’année dernière, la commune de Vaiges, en Mayenne, avait déjà reçu une grande somme de la part d’un homme dont la femme s’était réfugiée dans le village pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais cette fois, un cadeau de Noël inattendu à quelques jours des fêtes de fin d’année est arrivé dans la commune d’Espéraza, dans l’Aude, qui a reçu un don de 500.000 euros d’un bienfaiteur anonyme, rapporte France 3.L’histoire a commencé le 22 septembre, quand le maire de cette commune de près de 2.000 habitants, Christian Soula, a réceptionné un courrier recommandé. L’expéditeur de la missive se disait attaché profondément au village, souhaitant faire un don de 500.000 euros.Deux conditions prescritesPourtant, le donateur anonyme a exigé deux choses en contrepartie: baptiser une rue ou une place du nom de son père et fleurir la tombe de ses grands-parents.Le conseil municipal s’est même réuni à huis clos pour débattre de la véracité des faits.L’hôtel de ville a alors contacté la banque du donateur, qui a de son côté confirmé que tout était bien conforme.Le don s’est avéré être réel. Le 21 décembre, le virement est arrivé sur le compte de la municipalité."C'est le super cadeau, on remercie du fond du cœur les gens qui pensent aux petites communes rurales", a-t-il ajouté.En outre, selon l’édile, cité par le média, cette somme représente "25% de notre budget de fonction et d’investissement, c’est énorme" et aide la commune à gagner près de quatre ans sur les investissements déjà prévus.

