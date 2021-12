https://fr.sputniknews.com/20211226/le-canada-a-accueilli-un-nombre-record-de-residents-permanents-en-2021-1054074828.html

Le Canada a accueilli un nombre record de résidents permanents en 2021

Le Canada a accueilli un nombre record de résidents permanents en 2021

Selon le ministère, la majorité de ces nouveaux résidents permanents étaient déjà au Canada avec un statut temporaire. En 2019, le Canada a accueilli plus de...

Le Canada a accueilli plus de 400.000 résidents permanents en 2021, battant un record vieux de 1913, ont rapporté les médias citant le ministère fédéral de l'Immigration.Selon le ministère, la majorité de ces nouveaux résidents permanents étaient déjà au Canada avec un statut temporaire. En 2019, le Canada a accueilli plus de 341.000 résidents permanents.Malgré les défis découlant de la pandémie Covid-19, le Canada a également admis plus de 184.500 nouveaux résidents permanents au cours de l'année 2020.

