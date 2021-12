https://fr.sputniknews.com/20211226/le-maroc-et-le-nigeria-collaborent-pour-la-mise-en-place-dinitiatives-denergie-solaire-1054080319.html

Le Maroc et le Nigeria collaborent pour utiliser l'énergie solaire

Le Nigeria et le Maroc collaborent sur la mise en place de projets d'énergie solaire pour améliorer l'approvisionnement en électricité des régions concernées. 26.12.2021, Sputnik France

Le gouvernement fédéral du Nigeria, en collaboration avec le Maroc et les autorités de l'État nigérian de Jigawa, travaille sur la mise en place d'initiatives utilisant l'énergie solaire, a annoncé Sagir Musa Ahmed, commissaire de l'État de Jigawa pour les Terres, le logement et la planification urbaine et régionale.M.Ahmed a précisé que le projet serait implanté dans le district de Gwiwa, dépendant de l'État de Jigawa, sur environ 200.000 hectares de terres allouées, relate le journal local The Guardian.Cette initiative est vouée à améliorer l'approvisionnement en électricité au Nigeria, en particulier dans ses États de Zamfara, Jigawa, Katsina et Yobe, explique l'édition.Le commissaire a également précisé que 934.000 hectares de terres avaient également été alloués à des fins industrielles, 934.000 hectares aux institutions étatiques et fédérales, tandis que 192.000 hectares de terres avaient été dédiés pour l'expansion et la construction d'hôpitaux.

2021

