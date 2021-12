https://fr.sputniknews.com/20211226/le-president-russe-promet-a-la-serbie-des-approvisionnements-suffisants-en-gaz-1054074306.html

Le Président russe promet à la Serbie des approvisionnements suffisants en gaz

Le Président russe promet à la Serbie des approvisionnements suffisants en gaz

Vladimir Poutine a promis à son homologue serbe Aleksandar Vucic des approvisionnements suffisants en gaz lors d'une conversation téléphonique. 26.12.2021, Sputnik France

2021-12-26T07:48+0100

2021-12-26T07:48+0100

2021-12-26T07:48+0100

russie

serbie

gaz

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/03/1046089702_0:120:3073:1848_1920x0_80_0_0_ecc0734b68ed7708743fd532d9bb4700.jpg

Les deux chefs d'Etat ont noté que les deux pays ont organisé des travaux pour assurer un approvisionnement stable en chaleur et en énergie aux ménages et aux industries serbes, selon un communiqué du Kremlin.La promesse d'un approvisionnement suffisant en gaz a été faite dans un contexte de pénurie de gaz naturel et de hausse des prix de l'énergie en Europe, a ajouté le communiqué.Au cours de l'appel téléphonique, M. Poutine et M. Vucic sont également convenus de maintenir les contacts et de poursuivre la coordination à différents niveaux.

russie

serbie

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

russie, serbie, gaz