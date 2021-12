https://fr.sputniknews.com/20211226/les-corps-de-16-victimes-dun-naufrage-dans-la-manche-rapatries-au-kurdistan-irakien-1054074011.html

Les corps de 16 victimes d'un naufrage dans la Manche rapatriés au Kurdistan irakien

Les corps de 16 victimes du naufrage en Manche ayant fait 27 morts, ont été rapatriés le 26 décembre au matin au Kurdistan d'Irak où les familles les... 26.12.2021, Sputnik France

L'avion est arrivé aux alentours de deux heures du matin (23H00 GMT) à l'aéroport d'Erbil, la capitale de la région autonome dans le nord de l'Irak. Les victimes ont été transférées dans des ambulances qui ont quitté l'aéroport pour les transporter vers leur ville d'origine au Kurdistan, précise la même source.Au moins 27 personnes ont péri dans le drame du 24 novembre, le plus meurtrier survenu en Manche, sillonnée quotidiennement par des migrants tentant de rallier les côtes anglaises à bord de fragiles embarcations.Initialement prévu vendredi, le rapatriement a été reporté à deux reprises. Samedi avant l'aube, des dizaines de proches ont déjà attendu de longues heures, pour finalement s'entendre dire à la dernière minute que l'avion ne viendrait pas.Sur les corps retrouvés, 26 ont été identifiés en France: dix-sept hommes et sept femmes âgés de 19 à 46 ans, un adolescent de 16 ans et une enfant de 7 ans.Outre les seize Kurdes d'Irak, figurent également un Kurde d'Iran, trois Éthiopiens, une Somalienne, quatre Afghans et un Égyptien.

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

