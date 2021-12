https://fr.sputniknews.com/20211226/les-talibans-interdisent-aux-femmes-de-voyager-sans-etre-accompagnees-1054076994.html

Les talibans interdisent aux femmes de voyager sans être accompagnées

Les talibans interdisent aux femmes de voyager sans être accompagnées

Depuis leur arrivée au pouvoir mi-août, les talibans* ont imposé plusieurs restrictions aux femmes et aux filles, notamment liées à l'éducation et au travail... 26.12.2021, Sputnik France

2021-12-26T14:36+0100

2021-12-26T14:36+0100

2021-12-26T14:36+0100

afghanistan

talibans

taliban

femmes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/09/1052526529_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_ab3e9af65c80aac0d23401e2b1dbb914.jpg

Les talibans* ont annoncé dimanche que les femmes désirant voyager sur de longues distances devaient être accompagnées par un homme de leur famille proche, nouveau signe du durcissement du régime malgré leurs promesses initiales.La recommandation, publiée par le redouté ministère de la Promotion de la vertu et de la prévention du vice et qui circulait depuis samedi sur les réseaux sociaux, appelle également les conducteurs à n'accepter des femmes à bord de leur véhicule que si elles portent le "voile islamique".Depuis leur arrivée au pouvoir mi-août, les talibans* ont imposé plusieurs restrictions aux femmes et aux filles, notamment liées à l'éducation et au travail, mais c'est la première fois que ce ministère tente de réguler leurs déplacements.Parmi les autres recommandations émises par le ministère, figurent notamment l'interdiction d'écouter de la musique à bord des véhicules.Il n'était pas immédiatement clair à quel point ces recommandations seraient mises en pratique dans le pays mais samedi 25 décembre, des talibans* avaient érigé des barrages en certains points de la capitale pour en informer les automobilistes.Les talibans* n'ont pas non plus précisé ce qu'ils entendent par "voile islamique", s'il s'agit d'un simple foulard, déjà porté par la majorité des femmes afghanes, ou d'un voile plus couvrant.Cette directive arrive quelques semaines après la demande du ministère aux télévisions afghanes de ne plus diffuser de "feuilletons et séries à l'eau de rose dans lesquels des femmes" jouent, et de faire en sorte que les femmes journalistes portent "le voile islamique" à l'écran.Le respect des droits des femmes est une des conditions exigées par les donateurs pour la reprise de l'aide internationale à l'Afghanistan.*Organisation sous sanctions de l'Onu pour activités terroristes

afghanistan

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

AFP https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/102063/47/1020634774_0:0:2803:2804_100x100_80_0_0_78e03485ad11abba8b543afec9f32666.jpg

afghanistan, talibans, taliban, femmes