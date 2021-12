https://fr.sputniknews.com/20211226/quelles-ont-ete-les-personnalites-preferees-des-francais-en-2021-1054077994.html

Quelles ont été les personnalités préférées des Français en 2021?

Quelles ont été les personnalités préférées des Français en 2021?

Le classement annuel des 50 personnalités préférées des Français réalisé par l’Ifop pour le Journal du dimanche depuis 1988, et qui est paritaire depuis décembre 2019, a été présenté le 25 décembre.L’hebdomadaire relate que parmi les 25 hommes et femmes, le chanteur Jean-Jacques Goldman et l’actrice Sophie Marceau sont en tête de ce palmarès pour la onzième et la troisième année consécutive respectivement.Côté masculin, c’est le spationaute Thomas Pesquet qui, un peu plus d’un mois après son retour de l’ISS où il a passé six mois, effectue un nouveau décollage. Cette fois, il occupe la deuxième place du podium, bondissant de neuf positions par rapport à l’an dernier et détrônant ainsi l’acteur Omar Sy.La deuxième place chez les femmes est tenue par la comédienne Marion Cotillard, qui gagne trois rangs en arrivant derrière Sophie Marceau. Elle est suivie de l’humoriste Florence Foresti. Cette dernière, de son côté, grimpe d’une place.Chez les hommes, derrière Omar Sy, le top 10 est complété par les chanteurs, Soprano, Francis Cabrel et Florent Pagny, mais aussi l’acteur Dany Boon, le judoka Teddy Riner, le chef cuisinier Philippe Etchebest et le journaliste Jean-Pierre Pernaut.Tandis que chez les femmes, derrière le trio de tête arrivent la chanteuse Louane, les actrices Alexandra Lamy, Josiane Balasko et Mimie Mathy, la chanteuse Mylène Farmer, la comédienne Valérie Lemercier et l’animatrice de télévision Karine Le Marchand.Les candidats à l’Élysée disqualifiésPar ailleurs, à moins de quatre mois de l’élection présidentielle de 2022, aucun candidat au scrutin n’est présent dans ce palmarès. Ce malgré le fait que les noms des candidatures principales aient été proposés aux interrogés.L’enquête a été menée du 7 au 10 décembre auprès d’un échantillon de 1.000 personnes représentatif de la population française de 15 ans et plus.

