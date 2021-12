https://fr.sputniknews.com/20211227/60-bateaux-de-croisiere-dans-le-viseur-des-autorites-sanitaires-americaines-1054087371.html

Environ 60 bateaux de croisière dans le viseur des autorités sanitaires américaines

Une soixantaine de bateaux de croisière font l'objet d'enquêtes par les autorités sanitaires américaines après l'identification de cas de Covid-19 à bord... 27.12.2021, Sputnik France

La compagnie Carnival Cruises a affirmé qu'un "petit nombre à bord avait été isolé en raison d'un test positif au Covid".Une autre compagnie, Royal Caribbean International, avait indiqué, mercredi dernier, que 55 personnes avaient été testées positives au Covid-19 à bord d'un de ses navires parti le 18 décembre de Floride.Parmi les personnes infectées, figurent des passagers et des membres d'équipage, bien que 95% des personnes à bord soient vaccinées contre le coronavirus. Il s'agit du second foyer de coronavirus à être identifié sur un bateau de Royal Caribbean en moins d'une semaine.Le Covid-19 avait provoqué la suspension des activités de croisière pendant plus d'un an. Elles avaient repris en juin avec une série de mesures pour tenter de garder le virus à distance, mais le variant Omicron, très contagieux, représente un nouveau défi.Aux États-Unis, le nombre de contaminations continue d'augmenter avec près de 190.000 nouveaux cas quotidiens sur les sept derniers jours en moyenne, selon les chiffres de l'université Johns-Hopkins.

