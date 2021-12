https://fr.sputniknews.com/20211227/des-reporters-de-guerre-russe-yemenite-et-us-primes-au-concours-khaled-al-khateb-1054091224.html

Des reporters de guerre russe, yéménite et US primés au concours Khaled Al-Khateb

Le jury international de la 4e édition du Prix Khaled Al-Khateb 2021, décerné aux journalistes pour les meilleurs reportages depuis une zone de conflit, a désigné quatre vainqueurs de la 4e édition du concours.Le Russe Alexandre Loukianov a été primé dans la catégorie Meilleur travail en zone de conflit: Vidéo pour son reportage "Silence assourdissant" sur la situation dans le Donbass. Le journaliste de la chaîne de télévision Rossiya 24 s’est entretenu avec les représentants de la République autoproclamée de Donetsk qui ont fait état de la violation par l’armée ukrainienne du cessez-le-feu, ainsi qu’avec les résidents locaux qui reconstruisent leurs maisons détruites par les bombardements.Le prix de la catégorie Meilleur travail en zone de conflit: Texte a été attribué au journaliste américain de l’AFP Anuj Chopra, pour son reportage sur la guerre civile au Yémen intitulé "Combats et affrontements sanglants à Marib". Des centaines de personnes ont été tuées dans cette région du Yémen riche en ressources naturelles, disputées par les Houthis et les forces armées nationales soutenues par l’Arabie saoudite.La Yémenite Rania Abdullah s’est vu attribuer le prix dans la nouvelle catégorie du concours intitulée Après la guerre: Meilleur reportage ou documentaire. Cette journaliste de la chaîne Yemen TV a présenté un court documentaire consacré à la vie de 38 familles du Yémen qui ont quitté leurs foyers à cause des hostilités dans leur pays.Une autre lauréate de cette catégorie est la journaliste américaine du Telegraph, Neha Wadekar. Elle a été primée pour son article "La bataille de Cabo Delgado: La guerre cachée pour les ressources naturelles du Mozambique". Son texte porte sur la radicalisation des jeunes dans la province de Cabo Delgado dans le nord-est du Mozambique. Les jeunes, qui estiment que les autorités du pays restreignent l'accès de la population locale aux ressources naturelles, forment des groupes terroristes. La plupart des victimes d'attaques de ces combattants sont des civils.Chaque lauréat du prix recevra une récompense de quelque 200.000 roubles (environ 2.400 euros).Jugés par des pairsCette année, le jury du concours comprend six personnes dont Eva Golinger, journaliste, écrivaine et experte de la politique étrangère américaine et latino-américaine, Ahmed Gomaa, expert des pays arabes et correspondant du journal égyptien Youm7, et Konstantinos Antonopoulos, journaliste grec et lauréat de prix internationaux.Les trois autres membres du jury sont des correspondants de guerre russes: Evguéni Poddoubny, connu et primé en Russie pour ses reportages depuis la Syrie et l’Ukraine, Alexander Kots, correspondant de guerre du journal Komsomolskaïa Pravda et lauréat de plusieurs prix, et Maria Finochina, correspondante de guerre de la chaîne de télévision RT.Prix Khaled Al-KhatebCréé en 2018, le Prix international annuel Khaled Al-Khateb est décerné aux journalistes pour leur travail depuis une zone de conflit.Il est dédié à Khaled Al-Khateb, tué à l’âge de 25 ans lors d’un tir de roquettes effectué par des radicaux dans le gouvernorat syrien de Homs le 30 juillet 2017. Pendant cette attaque, il couvrait les combats entre les forces gouvernementales syriennes et les radicaux.En 2018, Vladimir Poutine a signé un décret lui décernant à titre posthume la Médaille du courage, qui a été remise à sa famille lors de la première cérémonie de remise des prix.

