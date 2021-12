https://fr.sputniknews.com/20211227/en-direct-jean-castex-et-olivier-veran-sexpriment-sur-les-nouvelles-mesures-sanitaires-1054087157.html

En direct: Jean Castex et Olivier Véran s'expriment sur les nouvelles mesures sanitaires

En direct: Jean Castex et Olivier Véran s'expriment sur les nouvelles mesures sanitaires

Les conseils de défense sanitaire et des ministres se sont réunis à Paris pour faire face à la dégradation de la situation sanitaire en France, avec plus de... 27.12.2021, Sputnik France

Une conférence de presse de Jean-Castex et Olivier Véran consacrée aux décisions prises par le conseil de défense sanitaire présidé par Emmanuel Macron et le conseil des ministres, qui devait adopter le projet de loi sur le pass vaccinal, s'est déroulée ce lundi 27 décembre à Paris.Le délai avant le rappel de vaccination sera ramené à trois mois dès le 28 décembre, a notamment annoncé le Premier ministre. Le télétravail sera obligatoire quand ce sera possible, pour 3 jours par semaine au minimum, à partir de ce lundi 27 décembre et pour trois semaines. Le port du masque deviendra obligatoire dans les centre-ville.Les grands rassemblements seront limités à 2.000 personnes en intérieur et 5.000 en extérieur à partir du 3 janvier. La consommation debout sera interdite dans les cafés et bars à compter du 3 janvier, pour 3 semaines.Par contre, la rentrée scolaire prévue pour le 3 janvier ne sera pas reportée, a noté M.Castex.Pass vaccinalLe gouvernement a adopté ce lundi 27 décembre le projet de loi transformant le pass sanitaire en pass vaccinal. Il prévoit l'entrée en vigueur du pass vaccinal dès le 15 janvier si la loi est votée par le parlement, a indiqué M.Castex. Cette décision avait déjà été évoquée après un record absolu de plus de 100.000 nouveaux cas quotidiens de Covid-19 établi le 25 décembre, selon les données de Santé publique France.Le projet de pass vaccinal, étudié ce lundi par le conseil des ministres, prévoit l'obligation de présenter ce dernier dans les restaurants, bars, lieux de loisirs et transports interrégionaux. Selon le texte, une preuve de rémission ou de vaccination ou bien une contre-indication de vaccination seront nécessaires pour les patients et leurs accompagnants dans les établissements de santé.Les personnes chargées de contrôler les pass sanitaires pourront désormais vérifier les documents d’identité des porteurs des pass.

