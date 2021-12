https://fr.sputniknews.com/20211227/italie-quatre-millions-de-pass-sanitaires-delivres-en-trois-jours-1054083307.html

Italie: quatre millions de pass sanitaires délivrés en trois jours

Italie: quatre millions de pass sanitaires délivrés en trois jours

Environ quatre millions de pass sanitaires ont été délivrés au cours des trois derniers jours en Italie, a annoncé lundi le gouvernement. 27.12.2021, Sputnik France

2021-12-27T10:39+0100

2021-12-27T10:39+0100

2021-12-27T10:57+0100

covid-19

italie

noël

passeport sanitaire

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/08/1045852468_0:162:3065:1886_1920x0_80_0_0_994b34356660c3fb6f086dbc951f3e99.jpg

Des chiffres records ont été enregistrés lors de ces trois derniers jours de Noël, a indiqué le gouvernement sur son site internet, précisant que jeudi (1.663.340), vendredi (1.721.948) et samedi (433.270) un total de 3.818.558 demandes de ''green pass'' ont été formulées.Plus de 260 personnes ont été sanctionnées le jour de Noël dans le cadre des contrôles relatifs aux nouvelles mesures sanitaires, notamment l'obligation du pass sanitaire dans les transports publics, a fait savoir l'exécutif, notant qu'environ 65.000 personnes ont été contrôlées.L'Italie a adopté, jeudi dernier, de nouvelles mesures et restrictions face à la flambée des contaminations due au variant Omicron du coronavirus, notamment l'obligation du masque à l'extérieur et la dose de rappel après quatre mois.À partir du 1er février 2022, la durée du pass sanitaire sera réduite de neuf à six mois, a annoncé le ministre de la Santé italien, Roberto Speranza, ajoutant que le délai pour recevoir la dose de rappel "booster" passera désormais à quatre mois .Côté restrictions, le gouvernement a décidé d'étendre l'obligation du masque chirurgical à l'extérieur dans toute l'Italie, tandis que le masque assurant une protection supérieure, le FFP2, est désormais obligatoire pour se rendre au cinéma, au théâtre, aux événements sportifs ou prendre les moyens de transport.L'exécutif a également interdit les fêtes et les événements prévoyant la participation de nombreuses personnes jusqu'à fin janvier, annulant ainsi tous les concerts qui se tiennent généralement en Italie pour le Nouvel An.

italie

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

italie, noël, passeport sanitaire