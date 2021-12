https://fr.sputniknews.com/20211227/le-pays-de-la-neutralite-se-propose-daccueillir-le-sommet-russie-otan-1054092575.html

Le pays de la neutralité se propose d'accueillir le sommet Russie-Otan

Le pays de la neutralité se propose d'accueillir le sommet Russie-Otan

Le ministère suisse des Affaires étrangères s’est dit prêt à accueillir le sommet Russie-Otan. Moscou souhaite que le dossier de l’élargissement de l’Otan vers... 27.12.2021, Sputnik France

2021-12-27T21:21+0100

2021-12-27T21:21+0100

2021-12-27T21:22+0100

europe

russie

états-unis

vladimir poutine

ukraine

otan

suisse

missile

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/1b/1044990630_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_d7d968a6145da3ca69b6896c85d0ce75.jpg

Le mystère enveloppant les négociations entre la Russie et l’Otan se dissipe peu à peu. Alors que la date du 12 janvier a été évoquée, quelques indices sur le lieu de la rencontre commencent aussi à filtrer. La Suisse semble être la destination privilégiée, comme l’a révélé à Sputnik Valentin Clivaz, porte-parole du département fédéral des Affaires étrangères (DFAE).Ce 26 décembre, Vladimir Poutine avait déjà déclaré que des pourparlers avec les États-Unis se tiendraient à Genève. Ceux-ci interviendront avant le sommet Russie-Otan. Il faudra sans doute attendre la fin des vacances russes du Nouvel An [après le 9 janvier 2022, ndlr], pour voir les participants se réunir autour de la table, a précisé le ministère russe des Affaires étrangères.Connue pour sa politique de neutralité, bien que partenaire de l’Otan, la Suisse avait déjà accueilli une rencontre au sommet entre les Présidents russe et américain, en juin dernier.Moscou veut parler de l’élargissement à l’estSi l’ordre du jour n’est pas connu, Moscou entend clairement aborder la question de l’élargissement de l’Otan vers l’est, lors de ce sommet. La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a récemment assuré que le sujet serait évoqué, malgré les dénégations de représentants américains.Le contentieux est latent depuis plusieurs mois. Le 21 décembre, Vladimir Poutine avait d’ailleurs mis en garde contre l’installation d’infrastructures de l’Otan en Ukraine, qui placerait Moscou à cinq minutes de frappes de missiles. Le Président russe s’était réservé le droit de prendre des "mesures militaires et techniques" en cas d’une telle avancée de l’Otan.Vladimir Poutine avait également transposé le scénario aux États-Unis, se demandant ce qui adviendrait si la Russie plaçait ses missiles aux frontières canadiennes et mexicaines.Gages de sécuritéMi-décembre, Moscou avait déjà demandé des "garanties de sécurité" à Washington et à l’Otan, pour tenter de désamorcer les tensions. Le cas de l’élargissement de l’Alliance à l’Ukraine était évoqué, de même que le déploiement de missiles de moyenne et courte portées dans des zones sensibles.Les États-Unis s’étaient alors dit "prêts à discuter", tout en rappelant que les négociations ne pouvaient se faire sans ses "alliés et partenaires européens". Mais le secrétaire général de l’Otan, Jens Stoltenberg, avait fait résonner un autre son de cloche, affirmant que Moscou n’avait pas son mot à dire sur une éventuelle adhésion de Kiev à l’Alliance.

russie

états-unis

ukraine

suisse

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Florent Zephir https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/10/1044440013_0:141:773:914_100x100_80_0_0_262d56e7437922373af3cf322d96efc2.jpg

Florent Zephir https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/10/1044440013_0:141:773:914_100x100_80_0_0_262d56e7437922373af3cf322d96efc2.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Florent Zephir https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/10/1044440013_0:141:773:914_100x100_80_0_0_262d56e7437922373af3cf322d96efc2.jpg

russie, états-unis, vladimir poutine, ukraine, otan, suisse, missile