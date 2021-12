https://fr.sputniknews.com/20211227/new-york-plus-de-49700-contaminations-en-une-journee-un-record-1054088529.html

New York: plus de 49.700 contaminations en une journée, un record

Alors que la vaccination obligatoire pour les employés du secteur privé de New York entre en vigueur ce lundi, la métropole américaine vient d'enregistrer... 27.12.2021, Sputnik France

Ces nouveaux chiffres ont été révélés par le bureau de la gouverneure de l’État, Kathy Hochul.Le maire sortant de New York Bill de Blasio avait annoncé, début décembre, que les employés du secteur privé à New York seraient dans l'obligation de se faire vacciner contre le coronavirus à partir du 27 décembre.Ces nouveaux changements interviennent alors que la Grande Pomme prévoit de durcir les mesures de restriction lors de la fête traditionnelle du Nouvel An à Times Square.Omicron oblige, cette année la participation à ces festivités sera limitée à 15.000 personnes contre 58.000 habituellement, selon la mairie de la ville qui exige des participants de fournir une preuve de vaccination.L'année dernière, cet événement traditionnel de New York s’était déroulé virtuellement à cause des restrictions imposées par les autorités afin de faire face à la propagation du coronavirus.

