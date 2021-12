https://fr.sputniknews.com/20211227/plusieurs-monuments-aux-morts-vandalises-en-martinique--photos-1054084635.html

Plusieurs monuments aux morts vandalisés en Martinique – photos

Plusieurs monuments aux morts vandalisés en Martinique – photos

Trois communes de la Martinique ont été touchées dans la nuit du 25 au 26 décembre par des dégradations de monuments aux morts. Dénonçant "des actes... 27.12.2021, Sputnik France

2021-12-27T12:15+0100

2021-12-27T12:15+0100

2021-12-27T12:15+0100

france

guerre

monument

morts

martinique

plainte

mairie

dégradation

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/1b/1054084608_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_30f0c366b4ac8183082429847b4b62e5.jpg

Plusieurs monuments aux morts ont été dégradés dans la nuit du 25 au 26 décembre dans trois communes de la Martinique: au François, à Ducos et à Rivière-Salée, rapporte Martinique la 1ère.Les auteurs de ces actes de vandalisme ont notamment cassé les plaques sur lesquelles figuraient les noms des combattants morts lors de guerres, et dégradé des façades.Réagissant sur Facebook, Samuel Tavernier, maire du François, a dénoncé un acte "inqualifiable", précisant que la ville avait déposé plainte. Il en va également ainsi pour deux autres mairies, selon le média.La chaîne de télévision indique que les événements surviennent au moment où la commune du François a lancé une recherche pour connaître et faire figurer sur les documents l’ensemble des soldats franciscains morts pour la France pendant les différentes guerres."Des actes intolérables"De son côté, le préfet de la Martinique, Stanislas Cazelles, a fait part de "son indignation" sur Twitter, condamnant "avec la plus grande fermeté" ces actes "intolérables".Dans un communiqué, la préfecture du département note que le sous-préfet d’arrondissement, Sébastien Lanoye, s’est rendu sur les lieux pour "assurer du soutien de l’État les municipalités concernées".La source précise que des enquêtes "seront diligentées pour identifier les auteurs et sanctionner ces dégradations inadmissibles".Les raisons de ces incidents n’ont pour l’heure pas été déterminées.

martinique

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Anna Borissova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/1044367140_0:134:1536:1670_100x100_80_0_0_1af0f2ba4ca03e6ef18e94873c8de384.jpg

Anna Borissova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/1044367140_0:134:1536:1670_100x100_80_0_0_1af0f2ba4ca03e6ef18e94873c8de384.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Anna Borissova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/1044367140_0:134:1536:1670_100x100_80_0_0_1af0f2ba4ca03e6ef18e94873c8de384.jpg

guerre, monument, morts, martinique, plainte, mairie, dégradation