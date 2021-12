https://fr.sputniknews.com/20211227/pologne-le-president-dit-opposer-son-veto-a-la-loi-contestee-sur-les-medias-1054089223.html

Pologne: le Président dit opposer son veto à la loi contestée sur les médias

Pologne: le Président dit opposer son veto à la loi contestée sur les médias

Le Président polonais, Andrzej Duda, a annoncé lundi qu'il avait opposé son veto à une loi controversée sur le contrôle des médias, précisant partager les... 27.12.2021, Sputnik France

2021-12-27T16:55+0100

2021-12-27T16:55+0100

2021-12-27T16:59+0100

europe

pologne

andrzej duda

veto

médias étrangers

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/101753/18/1017531860_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_00a4e58e3461bb636c0b83ac12f4878b.jpg

Tout en estimant "judicieux" de limiter les participations étrangères dans les groupes de médias, Andrzej Duda a expliqué lors d'un discours télévisé qu'une telle mesure ne devrait pas concerner les médias existants.Adoptée ce mois-ci par le parlement à l'occasion d'un scrutin surprise, cette nouvelle loi portée par le parti Droit et justice (PiS) au pouvoir vise à restreindre les investissements étrangers dans les médias polonais en empêchant les entreprises ne relevant pas de l'espace économique européen d'y détenir une participation majoritaire.L'opposition polonaise a dénoncé ce texte qui constitue à ses yeux une attaque contre la liberté de la presse et une manœuvre des ultraconservateurs au pouvoir pour museler TVN24, une chaîne de télévision privée détenue par le groupe américain Discovery qui n'a pas adopté une ligne pro-gouvernementale.Ce projet a d'ailleurs accentué les tensions entre Varsovie et Bruxelles, déjà en conflit depuis plusieurs années à propos de la réforme du système judiciaire polonais.Andrzej Duda a été élu avec le soutien des nationalistes au pouvoir, mais son veto pourrait compromettre ses relations avec le gouvernement.Cette décision pourrait par ailleurs éviter à Varsovie un conflit avec les États-Unis alors que les tensions sont déjà vives dans la région.

pologne

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

avec Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

avec Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

avec Reuters https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/02/1044517040_369:-1:2356:1987_100x100_80_0_0_87c45869afa00e57dd63001194ac1def.jpg

pologne, andrzej duda, veto, médias étrangers