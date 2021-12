https://fr.sputniknews.com/20211227/quels-cadeaux-de-noel-les-francais-revendent-ils-1054088877.html

Quels cadeaux de Noël les Français revendent-ils?

Quels cadeaux de Noël les Français revendent-ils?

Des milliers de cadeaux de Noël ont été revendus en ligne par des particuliers, quelques heures après le réveillon. Des livres aux aspirateurs, tout y passe. 27.12.2021, Sputnik France

2021-12-27T16:50+0100

2021-12-27T16:50+0100

2021-12-27T16:50+0100

france

consommation

livres

revente

cadeau

noël

iphone

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/08/1044895048_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_44958ef5113e1923d73a6bce2de9f7dd.jpg

Comme chaque année, le passage du père Noël n’a pas fait que des heureux dans les foyers français. Et comme chaque année, les déçus n’ont pas tardé à revendre leurs cadeaux sur des plateformes spécialisées.Dès le lendemain des fêtes, près de 600.000 annonces avaient déjà été déposées sur le site de revente Rakuten, rapporte ainsi LCI. Soit un bond de 15% par rapport à 2020. D’autres plateformes comme Leboncoin ou eBay s’en sont aussi frotté les mains.Ces pratiques, adoptées par un nombre croissant de Français, témoignent d’un changement de mentalités vis-à-vis du marché de l’occasion, comme l’explique à BFM TV Nathalie Blitz Vueya, directrice juridique d'eBay.Les raisons de ces reventes sont diverses. Selon un récent sondage Rakuten, 41% des vendeurs affirment ne pas avoir aimé leurs cadeaux, quand 32% n’en voient pas l’utilité. Les problèmes de tailles poussent aussi à revendre, notamment chez les femmes.Des cadeaux très diversÀ en croire le site Rakuten, les cadeaux revendus sont très variés. Les aspirateurs et ustensiles ménagers côtoient les jouets pour enfants comme les Lego ou les peluches.Côté livres, le dernier prix Goncourt "La plus secrète mémoire des hommes" semble avoir du mal à trouver ses lecteurs. Les versions 11 et 12 de l’iPhone trônent aussi en bonne place, à côté de la PlayStation 4 et de plusieurs jeux vidéo, dont Fifa 2022.Si certains voient dans ces comportements une entorse à l’esprit de Noël, nombre de vendeurs affirment acheter de nouveaux cadeaux pour eux-mêmes ou leurs proches avec l’argent collecté.Il faut dire que la période des fêtes pèse généralement lourd sur le porte-monnaie des ménages. Au point que certains renoncent parfois à gâter les enfants pour Noël. Cette année, plus d’un quart des parents (29%) avouaient ainsi qu’ils n’achèteraient pas de cadeaux à leurs enfants, selon un récent sondage Ifop pour l'association Dons solidaires. 57% d’entre eux envisageaient plutôt de rogner sur d'autres achats pour pouvoir offrir un cadeau aux plus jeunes.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Florent Zephir https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/10/1044440013_0:141:773:914_100x100_80_0_0_262d56e7437922373af3cf322d96efc2.jpg

Florent Zephir https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/10/1044440013_0:141:773:914_100x100_80_0_0_262d56e7437922373af3cf322d96efc2.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Florent Zephir https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/10/1044440013_0:141:773:914_100x100_80_0_0_262d56e7437922373af3cf322d96efc2.jpg

consommation, livres, revente, cadeau, noël, iphone