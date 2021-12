https://fr.sputniknews.com/20211227/rdc-au-moins-huit-morts-et-20-blesses-dans-lattentat-suicide-de-beni-1054082766.html

RDC: au moins huit morts et 20 blessés dans l'attentat-suicide de Beni

RDC: au moins huit morts et 20 blessés dans l'attentat-suicide de Beni

Au moins huit personnes ont trouvé la mort et 20 autres blessées dans un attentat-suicide survenu dans la soirée de samedi, en pleine fête de Noël, au centre... 27.12.2021, Sputnik France

2021-12-27T10:04+0100

2021-12-27T10:04+0100

2021-12-27T10:04+0100

afrique

république démocratique du congo (rdc)

attaque

attentat suicide

beni

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/18/1045781230_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c97a75943cb6c433e37df50ce1350473.jpg

Le bilan provisoire fourni dans la nuit de samedi par le général Sylvain Ekenge, porte-parole du gouverneur de la province du Nord-Kivu (nord-est), faisait état de six morts, dont le kamikaze, et de 13 blessés dans cet attentat perpétré dans la ville de Beni. Les autorités ont accusé les rebelles des Forces démocratiques alliées (ADF) d'être responsables de cet attentat.Quant au kamikaze, "son identification est difficile", a souligné le lieutenant-général Constant Ndima, gouverneur militaire du Nord-Kivu.L'explosion est survenue aux environs de 20h00 heure locale, à l'entrée d'un restaurant très fréquenté.Toute la nuit de samedi à dimanche, les services de sécurité ont quadrillé la ville et les environs du lieu de l'explosion à la recherche d'indices.Selon des sources sécuritaires, plusieurs morceaux des objets servant à la fabrication de bombes ont été ramassés sur le lieu de l'incident par les démineurs, appuyés par les éléments de la mission de l'ONU (MONUSCO) sur place à Beni.Le Nord-Kivu et la province voisine de l'Ituri sont depuis début mai sous état de siège, une mesure exceptionnelle qui a donné les pleins pouvoirs aux militaires mais n'a pas permis jusqu'à présent de stopper les exactions des groupes armés.

république démocratique du congo (rdc)

beni

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

république démocratique du congo (rdc), attaque, attentat suicide, beni