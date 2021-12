https://fr.sputniknews.com/20211227/un-medicament-anti-covid-russe-efficace-contre-les-variants-delta-et-omicron-selon-son-concepteur-1054089676.html

Un médicament anti-Covid russe efficace contre les variants Delta et Omicron, selon son concepteur

Le médicament russe Avifavir, utilisé dans une quinzaine de pays dont le Japon, la Turquie, l’Arabie saoudite ou l’Inde, a démontré son efficacité contre les plus récents variants du coronavirus dont Delta et Omicron, a annoncé ce lundi 27 décembre le groupe pharmaceutique russe ChemRar, qui a conçu le médicament avec le concours du Fonds russe d’investissements directs (RFPI).Selon les données de ChemRar, "le virus ne peut pas former une résistance au favipiravir même lorsqu’il est longtemps exposé aux cellules infectées, les études cliniques le confirment"."Nous constatons que la prise d'Avifavir au cours des trois à cinq premiers jours de la maladie conduit à son évolution plus douce dans la plupart des cas et permet d’éviter l'hospitalisation. Au cours des 17 derniers mois, plus de quatre millions de patients ont reçu un traitement par favipiravir dans le monde. Dans le même temps, le médicament a été bien toléré, aucun nouvel événement indésirable n'a été enregistré", a annoncé Elena Iakoubova, directrice médicale de ChemRar, dans le communiqué.Avifavir, premier médicament anti-CovidLes spécialistes de ChemRar ont été les premiers au monde à développer et mettre sur les marchés russe et international un médicament anti-Covid, baptisé Avifavir, en juin 2020, rappelle le groupe.Son efficacité a été prouvée dans des études cliniques sur 460 patients atteints du Covid-19. La Russie livre Avifavir dans une quinzaine de pays. En 2020-2021, plus de 50 études cliniques d’Avifavir impliquant environ 5.000 patients ont été menées en Russie, au Japon, en Chine, en Inde, en Thaïlande, en Turquie, en Iran, en Arabie saoudite, dans l'UE et en Amérique latine.Selon les données de ChemRar, ces études ont démontré l'effet anti-coronavirus du médicament, sa capacité à soulager les symptômes et à réduire de moitié la durée de la maladie par rapport au traitement standard. Chez 68% des patients traités avec Avifavir, la température corporelle est notamment revenue à la normale plus tôt (le 3e jour) que dans le groupe de contrôle (le 6e jour). Une amélioration clinique s'est produite en moyenne après sept jours chez les patients traités avec Avifavir, contre 10 jours pour le traitement standard.PubMed, une base de données internationale de publications médicales et biologiques, contient actuellement près de 900 articles évalués par des pairs liés à la recherche sur le favipiravir dont près de 700 ont été publiés en 2020 et 2021. Ces textes scientifiques soutiennent la grande efficacité et l'innocuité du favipiravir en tant que thérapie contre le Covid-19.

