Un représentant de l'Onu "horrifié" par l'assassinat présumé de civils en Birmanie

Un haut représentant des Nations unies a déclaré ce 27 décembre être horrifié par les informations faisant état de la découverte des cadavres d'au moins 35... 27.12.2021, Sputnik France

L'armée n'a effectué aucun commentaire sur l'incident survenu près du village de Mo So vendredi. Le porte-parole de la junte n'a pu être joint.D'après le récit de la presse officielle, des soldats ont abattu un nombre non précisé de "terroristes armés" dans les rangs des rebelles opposés au gouvernement militaire. Aucune mention n'a été faite de morts parmi les civils.Le sous-secrétaire général de l'Onu chargé des affaires humanitaires et de la coordination des services de secours, Martin Griffiths, a dit considérer que les informations faisant état de l'assassinat de civils, dont au moins un enfant, étaient crédibles.Il a appelé par ailleurs à la protection des civils.Selon des habitants et des ONG travaillant dans la région, des soldats ont abattu des civils. Des photos publiées par des ONG montrent des corps calcinés, certains d'entre eux se trouvant à l'arrière d'une camionnette incendiée.

