https://fr.sputniknews.com/20211227/une-3e-dose-du-vaccin-astrazeneca-augmente-considerablement-les-anticorps-contre-omicron-1054084956.html

Une 3e dose du vaccin d'AstraZeneca augmente "considérablement" les anticorps contre Omicron

Une 3e dose du vaccin d'AstraZeneca augmente "considérablement" les anticorps contre Omicron

Le vaccin d'AstraZeneca contre le Covid-19 augmente "considérablement" le niveau d'anticorps contre le variant Omicron après une troisième dose de rappel... 27.12.2021, Sputnik France

2021-12-27T12:52+0100

2021-12-27T12:52+0100

2021-12-27T12:57+0100

covid-19

vaccin

étude

université d'oxford

le vaccin astrazeneca suspendu dans plusieurs pays

variant omicron du covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/12/1045369123_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_cba45fa6c2381793f1c93324c32700f3.jpg

Les titres de neutralisation de l'Omicron ont été renforcés après une troisième dose du vaccin d'AstraZeneca par rapport aux titres obtenus après une deuxième dose, souligne la même source, notant que les niveaux observés après la troisième dose de rappel étaient plus élevés que les anticorps neutralisants trouvés chez les individus qui avaient été précédemment infectés par le Covid-19 (variants Alpha, Beta, Delta et souche originale) et s'en étaient remis naturellement.Les sérums obtenus des individus un mois après avoir reçu la troisième dose de rappel ont neutralisé le variant Omicron à des niveaux largement similaires à ceux observés un mois après la deuxième dose contre le variant Delta, affirme AstraZeneca, ajoutant que deux doses de son vaccin ont été associées à une protection contre le variant Delta dans des études en conditions réelles.L'étude a analysé des échantillons de sang prélevés chez des personnes infectées par le Covid-19, chez celles qui avaient été vaccinées selon un schéma à deux doses et une troisième dose de rappel, et chez celles qui avaient signalé une infection antérieure par d'autres variants préoccupants du Covid-19. L'étude a porté sur des échantillons provenant de 41 personnes qui avaient reçu trois doses du vaccin d'AstraZeneca Covid-19.Les données d'une autre étude en laboratoire confirment l'effet du vaccin d'AstraZeneca contre Omicron. Ainsi, les personnes vaccinées avec deux doses du vaccin conservant une activité neutralisante contre Omicron, bien qu'une diminution ait été observée par rapport à la souche originale.Dans d'autres études, il a été démontré que le vaccin d'AstraZeneca génère une réponse diversifiée et durable des cellules T à de multiples variants. Cela provoque une réponse plus large que les anticorps seuls, et peut contribuer à la protection contre le Covid-19.L'étude en laboratoire de l'université d'Oxford a évalué la neutralisation d'Omicron par un large panel de sérums collectés auprès de personnes convalescentes infectées par la pandémie précoce, Alpha, Beta, Gamma et Delta, ainsi qu'auprès de personnes ayant reçu trois doses du vaccin d'AstraZeneca ou de celui de Pfizer-BioNtech (BNT162b2). Au total, les échantillons analysés provenaient de 41 individus ayant reçu trois doses de Vaxzevria et de 20 individus ayant reçu trois doses de vaccin Pfizer BioNtech (BNT162b2).Vaxzevria (ChAdOx1-S [recombinant], anciennement AZD1222) a été inventé conjointement par l'université d'Oxford et sa société dérivée, Vaccitech. Il utilise un vecteur viral de chimpanzé déficient en réplication, basé sur une version affaiblie d'un virus du rhume (adénovirus) qui provoque des infections chez les chimpanzés et qui contient le matériel génétique de la protéine de surface du virus SRAS-CoV-2. Après la vaccination, la protéine de pointe de surface est produite, ce qui prépare le système immunitaire à attaquer le virus SRAS-CoV-2 s'il infecte ultérieurement l'organisme.Le vaccin a reçu une autorisation de mise sur le marché conditionnelle ou une utilisation d'urgence dans plus de 90 pays. Il est également inscrit sur la liste des utilisations d'urgence de l'Organisation mondiale de la santé, ce qui accélère le processus d'accès dans 142 pays par le biais du dispositif Covax.En vertu d'un accord de sous-licence avec AstraZeneca, le vaccin est fabriqué et fourni par le Serum Institute of India sous le nom de Covishield.AstraZeneca (LSE/STO/Nasdaq : AZN) est une société biopharmaceutique mondiale à vocation scientifique qui se focalise sur la découverte, le développement et la commercialisation de médicaments de prescription dans les domaines de l'oncologie, des maladies rares et de la biopharmacie, notamment les maladies cardiovasculaires, rénales et métaboliques, et respiratoires et immunologiques. Basée à Cambridge, au Royaume-Uni, AstraZeneca est présente dans plus de 100 pays et ses médicaments innovants sont utilisés par des millions de patients dans le monde.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

avec Maghreb Arabe Presse

avec Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

avec Maghreb Arabe Presse

vaccin, étude, université d'oxford, le vaccin astrazeneca suspendu dans plusieurs pays, variant omicron du covid-19