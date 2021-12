https://fr.sputniknews.com/20211228/algerie-le-systeme-politique-convoque-a-la-barre-durant-le-proces-dun-opposant-1054097324.html

Algérie: le système politique convoqué à la barre durant le procès d’un opposant

Le porte-parole du Mouvement démocratique et social (MDS), héritier du Parti communiste algérien (PCA), a été présenté, dimanche 26 décembre 2021, devant la section correctionnelle du tribunal de Bab El Oued à Alger. Fethi Ghares, 48 ans, avait refusé d’assister aux deux audiences via vidéoconférence programmées les 6 et 12 décembre par cette juridiction. Il est poursuivi pour "publications ayant pour but de porter atteinte à l’unité nationale", "publications ayant pour but de porter atteinte à l’intérêt national", "publications ayant pour but de porter atteinte à l’ordre public", "incitation à la haine", "outrage à corps constitué" et "atteinte à la personne du Président de la République". L’essentiel de ces chefs d’inculpation ont été retenus contre lui suite à une intervention qu’il a eue lors de la conférence de presse animée par les avocats du journaliste Rabah Karèche le 28 juin 2021 au siège du MDS. Fethi Ghares avait alors critiqué ouvertement les responsables politiques et militaires algériens, notamment le Président Abdelmadjid Tebboune et le chef d’état-major, le général Saïd Chengriha.Ghares aux commandesLe porte-parole du MDS était défendu par une vingtaine d’avocats, tous membres du collectif des défenseurs du Hirak, le mouvement de contestation citoyen. L’épouse de Fethi Ghares, Messaouda Cheballah, était dans la salle aux côtés de militants du MDS venus de toutes les régions du pays ainsi que de Louisa Hanoune, la secrétaire générale du Parti des travailleurs, et de quelques journalistes. La police a cependant refusé l’accès à plusieurs personnes en mettant en avant les mesures anti-Covid. L’audience, qui a débuté à 11 heures, a très vite été quasiment dirigée par le prévenu. L’avocate Halima Benabderrahmane explique à Sputnik avoir assisté à un véritable "procès politique". Un procès contre le système politique.Outre ses propos lors de la conférence de presse du 28 juin, le juge lui a également reproché d’avoir dénoncé sur sa page Facebook les conditions de détention d’un militant du Hirak. Fethi a répondu, selon son avocate, qu’il s’était basé sur le témoignage d’une avocate et que maintenant qu’il est en prison il subit lui aussi les conditions de vie dans les prisons algériennes qui sont inhumaines.Durant les plaidoiries, l’avocat Heboul Abdallah a soulevé des vices de procédures dans le dossier du porte-parole du MDS, notamment le recours par le juge d’instruction d’un article du code pénal abrogé depuis plusieurs années par le législateur. Des avocats ont préféré ne pas plaider suite à la prestation de Fethi Ghares face au juge. "C’est une personnalité qui maîtrise parfaitement les sujets politiques. Même les policiers présents étaient captivés par son discours", a assuré Me Halima Benabderrahmane. L’audience s’est achevée vers 18h30 par l’intervention du procureur de la République qui a requis trois années de prison ferme ainsi qu’une amende de 100.000 dinars (635 euros). Le verdict sera rendu dimanche 9 janvier.

