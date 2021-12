https://fr.sputniknews.com/20211228/bill-gates-propose-un-moyen-de-sauver-la-terre-1054104152.html

Bill Gates propose un moyen de sauver la Terre

Bill Gates propose un moyen de sauver la Terre

Un mois après la COP26 où plus de 100 pays ont réaffirmé leur engagement à limiter l’empreinte carbone, le fondateur de Microsoft appelle à une révolution... 28.12.2021, Sputnik France

2021-12-28T21:01+0100

2021-12-28T21:01+0100

2021-12-28T21:01+0100

international

international

écologie

économie

réchauffement climatique

bill gates

industrie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104349/01/1043490103_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_b0b91ace3257da77b533a6ad78733108.jpg

Une révolution industrielle pure permettra à l'humanité de sauver la planète d'une catastrophe climatique, a déclaré le fondateur de Microsoft et milliardaire Bill Gates dans un article publié par le magazine Wired.Il importe de trouver d’autres méthodes de produire de la nourriture, de fabriquer des objets, de se déplacer, de produire de l'électricité, de chauffer et refroidir les bâtiments sans émettre de gaz à effet de serre, explique-t-il.Trois facteurs pour passer à l’économie zéro carboneSelon le milliardaire, cet objectif est tout à fait réalisable et trois facteurs entreront en jeu à partir de 2022 qui accéléreront la transition vers une économie propre.Le changement climatique au centre de l’attentionLa question du changement climatique restera, d’après lui, un dossier prioritaire l’an prochain alors que les jeunes, les militants et les travailleurs de nombreux pays, même dans les régions dévastées par la pandémie, exigeront que les autorités et chefs d’entreprise se portent responsables de progrès réels dans ce domaine.Des projets concrets pour réduire les émissionsÀ leur tour, les dirigeants politiques et chefs d’entreprise réagiront à ces demandes en proposant des projets spécifiques pour réduire les émissions, d’après lui.Par ailleurs, il se dit convaincu que les secteurs privé et public commenceront à créer de nouveaux marchés pour les produits bio et écologiques et à récompenser les entreprises qui utilisent les technologies écologiques comme l'hydrogène propre, le captage direct de CO2 dans l’air, le stockage de l'électricité et les carburants durables d'aviation.Ils peuvent notamment acheter des véhicules électriques, utiliser de l'acier et du ciment plus propres dans le secteur du bâtiment et produire plus d'électricité à partir de sources à zéro carbone.Nouvelles façons de travailler ensembleEn plus, les gouvernements et le secteur privé mettront en place de nouveaux modèles d'exploitation pour créer des marchés pour les produits verts et accélérer la transition vers une économie propre.Le milliardaire publie ces prévisions un mois après la conférence COP26 où plus d’une centaine de pays ont réaffirmé leur engagement à limiter l’empreinte carbone et quelques jours après de nouvelles annonces faites par des chercheurs sur la fonte dangereuse d’énormes glaciers en Arctique et dans l’Antarctique.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Irina Dmitrieva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103502/06/1035020669_0:48:1309:1357_100x100_80_0_0_9b609572b1b03b5edad0992dd49ab07e.jpg

Irina Dmitrieva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103502/06/1035020669_0:48:1309:1357_100x100_80_0_0_9b609572b1b03b5edad0992dd49ab07e.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Irina Dmitrieva https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103502/06/1035020669_0:48:1309:1357_100x100_80_0_0_9b609572b1b03b5edad0992dd49ab07e.jpg

international, écologie, économie, réchauffement climatique, bill gates, industrie