https://fr.sputniknews.com/20211228/comme-les-nazis-serge-klarsfeld-charge-eric-zemmour-1054105555.html

"Comme les nazis": Serge Klarsfeld charge Éric Zemmour

"Comme les nazis": Serge Klarsfeld charge Éric Zemmour

Serge Klarsfeld a comparé la pensée d’Éric Zemmour à celle des nazis, dans un entretien à l’Humanité. L’historien a sous-entendu que le candidat à la... 28.12.2021, Sputnik France

2021-12-28T21:14+0100

2021-12-28T21:14+0100

2021-12-28T21:14+0100

france

juifs

nazisme

charles de gaulle

philippe pétain

révisionnisme

eric zemmour

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/04/1053788837_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_651b2b81708f09b95443769a3bcc14e9.jpg

En recul dans les sondages depuis quelques semaines, en difficulté dans sa chasse aux parrainages pour la présidentielle, Éric Zemmour doit en sus faire face aux critiques plus ou moins virulentes de ses adversaires.L’historien Serge Klarsfeld n’y est d’ailleurs pas allé avec le dos de la cuillère dans un récent entretien avec l’Humanité, dressant un parallèle entre les idées du polémiste et celle du régime nazi. Lui-même connu pour avoir aidé à démasquer d’anciens dignitaires nazis, Serge Klarsfeld a insinué qu’Éric Zemmour comptait se "débarrasser des musulmans" et pourrait mettre "ses menaces à exécution" s’il arrivait à l’Élysée.L’historien a en outre expliqué le succès du polémiste en arguant qu’il séduisait les électeurs "antisémites", "xénophobes" ou qui "méconnaissent l’Histoire".Zemmour et PétainOutre son discours sur l’islam, Serge Klarsfeld reproche également à Éric Zemmour ses prises de position sur Pétain. Le polémiste a notamment déclaré à plusieurs reprises que le régime de Vichy avait voulu protéger les juifs français, en livrant en priorité les juifs étrangers aux nazis.Une thèse qui reprend les travaux de l’historien et rabbin Alain Michel, mais dans laquelle certains voient une forme de révisionnisme.L’historien s’est également élevé contre la thèse qui ferait de Pétain le pendant de de Gaulle dans la lutte contre les Allemands. Une thèse qu’Éric Zemmour avait notamment défendue sur CNews en 2018, listant les points communs entre les deux hommes.Les positions d’Éric Zemmour sur Pétain et les juifs lui avaient déjà valu quelques ennuis judiciaires. En février dernier, l’essayiste avait finalement été relaxé par le tribunal de Paris, après avoir déclaré que Pétain avait "sauvé des juifs", en 2019 sur le plateau de CNews.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Florent Zephir https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/10/1044440013_0:141:773:914_100x100_80_0_0_262d56e7437922373af3cf322d96efc2.jpg

Florent Zephir https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/10/1044440013_0:141:773:914_100x100_80_0_0_262d56e7437922373af3cf322d96efc2.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Florent Zephir https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/10/1044440013_0:141:773:914_100x100_80_0_0_262d56e7437922373af3cf322d96efc2.jpg

juifs, nazisme, charles de gaulle, philippe pétain, révisionnisme, eric zemmour