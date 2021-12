https://fr.sputniknews.com/20211228/flambee-des-cas-parmi-les-joueurs-de-la-nba-et-de-la-nfl-1054095310.html

Flambée des cas de Covid-19 parmi les joueurs de NBA et de NFL

Flambée des cas de Covid-19 parmi les joueurs de NBA et de NFL

La National basketball Association (NBA) et la National Football League (NFL) sont frappées de plein fouet par la flambée des cas de Covid-19 avec un nombre... 28.12.2021, Sputnik France

2021-12-28T11:11+0100

2021-12-28T11:11+0100

2021-12-28T11:30+0100

covid-19

ligue nationale de football américain (nfl)

nba

quarantaine

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1044533187_0:101:1920:1181_1920x0_80_0_0_9bd5c554bfeb9e8d0574e104fe3d01f5.jpg

Désormais, 124 joueurs de la NBA sont écartés par la ligue qui tente de faire face à cette poussée fulgurante du coronavirus dans ses rangs. Ce lundi, la star des Boston Celtics Jayson Tatum a rejoint la liste des joueurs sous protocole anti-Covid.Dimanche, John Collins (Atlanta Hawks), les joueurs des Charlotte Hornets Miles Bridges, Cody Martin, PJ Washington et le meneur des Chicago Bulls Lonzo Ball avaient déjà été placés à l'isolement.Les règles de la NBA stipulaient que les joueurs en protocole anti-Covid devaient se placer à l'isolement pour dix jours jusqu'à ce qu'ils enregistrent deux tests négatifs sur une période de 24 heures.Ce lundi, la Ligue a réduit à six jours la durée du protocole pour les joueurs qui sont vaccinés et asymptomatiques.La ligue suit ainsi les recommandations des autorités sanitaires qui ont annoncé le même jour la réduction de la durée de la quarantaine de dix à cinq jours pour les personnes infectées à condition qu'elles soient asymptomatiques.Dans la NFL, 106 joueurs sont désormais sur la liste de réserve liée au Covid-19 depuis ce week-end, selon la Ligue.La semaine dernière, la ligue avait reporté trois matchs.

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

ligue nationale de football américain (nfl), nba, quarantaine