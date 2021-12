https://fr.sputniknews.com/20211228/helsinki-interdit-lentree-des-etrangers-non-vaccines-1054101402.html

Helsinki interdit l'entrée des étrangers non-vaccinés

Helsinki interdit l'entrée des étrangers non-vaccinés

Les voyageurs étrangers non-vaccinés contre le Covid-19, même munis d'un test négatif, ne pourront plus entrer en Finlande à compter de ce mardi, a annoncé le... 28.12.2021, Sputnik France

2021-12-28T16:25+0100

2021-12-28T16:25+0100

2021-12-28T16:28+0100

covid-19

finlande

test

vaccination

variant omicron du covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/103243/31/1032433190_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_aeec16fd84dc8bb518564cc37f5bb744.jpg

Seuls sont autorisés à entrer les voyageurs étrangers avec un test Covid-19 négatif et pouvant prouver une vaccination complète ou une infection passée, a annoncé le ministère de l'Intérieur au terme d'une réunion du gouvernement.Les étrangers non-vaccinés seraient refoulés, sauf s'ils ont moins de 16 ans ou figurent sur une liste d'exceptions (résidents en Finlande, travailleurs essentiels, diplomates...).Les citoyens de l'Union européenne sont également concernés par la mesure qui est entrée en vigueur à 14h00 GMT.Les personnels de santé et du transport, les motifs familiaux impérieux ou encore les personnes nécessitant une prise en charge humanitaire figurent également dans la liste des exceptions, ainsi que certains frontaliers de communes de Suède et de Norvège.La Finlande avait annoncé la semaine dernière qu'elle exigerait à partir du 28 décembre un test négatif pour tous les voyageurs, même citoyens de l'UE et vaccinés, afin de freiner la hausse des cas de Covid liés à la vague du variant Omicron.

finlande

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

finlande, test, vaccination, variant omicron du covid-19