https://fr.sputniknews.com/20211228/kenya-les-permis-de-conduire-bientot-livres-par-la-poste-1054095865.html

Kenya: les permis de conduire bientôt livrés par la poste

Kenya: les permis de conduire bientôt livrés par la poste

Les Kényans recevront dès 2022 permis de conduire et journaux de bord par la poste, a annoncé l'Autorité kényane des transports et de la sécurité (NTSA). 28.12.2021, Sputnik France

2021-12-28T11:51+0100

2021-12-28T11:51+0100

2021-12-28T13:15+0100

afrique

kenya

documents

poste

permis de conduire

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104193/61/1041936137_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_d6a3ba8aba5dde46965e02df44e7c3e2.jpg

Cette démarche s'inscrit dans le cadre de la politique de proximité de la NTSA, a expliqué l'Autorité, précisant que le service de distribution sera assuré par la Société postale du Kenya (PCK).Un accord a été signé, en ce sens, par le directeur général de la NTSA, George Njao, et le directeur de PCK, Dan Kagwe.L’accord sera mis en œuvre dans les prochains jours, a fait savoir le directeur en charge de l'immatriculation et des licences au sein de la NTSA, Christopher Wanjau, indiquant que les usagers seront en mesure de suivre les documents en temps réel grâce à un système dédié.Il a également souligné que ce partenariat permettra à la NTSA de désengorger ses locaux.Outre les documents de la NTSA, la Société postale assure la livraison notamment des passeports et des médicaments, à travers des partenariats avec le ministère de l’Intérieur et l’Autorité des fournitures médicales du Kenya (KEMSA).Elle a annoncé que les services de livraison des documents de la NTSA seront facturés en fonction de la distance.

kenya

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Maghreb Arabe Presse

Maghreb Arabe Presse

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Maghreb Arabe Presse

kenya, documents, poste, permis de conduire