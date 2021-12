https://fr.sputniknews.com/20211228/la-licence-serbe-de-rt-de-a-ete-accordee-sur-un-fondement-absolument-legal-defend-la-serbie-1054097942.html

La Serbie ne comprend pas les pressions exercées par l'Allemagne au sujet de RT DE

Le fait que le régulateur serbe des médias électroniques ait accordé une licence de diffusion à la chaîne russe RT DE n’a rien de controversé. La revendication... 28.12.2021, Sputnik France

Olivera Zekic explique que la Serbie, comme la plupart des autres pays européens, n’a pas le droit d’empêcher la présence de chaînes de télévision étrangères émettant depuis lesdits pays européens.Mme Zekic indique que jusqu’à présent il n’y avait pas eu de cas de non-reconnaissance de l’autorisation délivrée par le REM, et que cet incident constitue un précédent. Elle rappelle que le marché commun de l’UE se repose sur quatre libertés indiquées dans le droit communautaire: la libre circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux.Selon elle, l’organisation "TV Novosti", RT auf Deutsch, a soumis une demande au régulateur des médias électroniques le 3 décembre dernier afin d’obtenir l’autorisation de fournir des services médiatiques par des réseaux câblés, satellites et IPTV. Conformément à la législation et aux textes réglementaires, tous les documents nécessaires ont été soumis au conseil du REM et, toutes les conditions étant remplies, ladite organisation a reçu le permis.À la question de savoir si ce qui s’est passé signifie que les accords et les principes de la liberté des médias s’appliquent à certains et pas à d’autres, Zekic a répondu par l’affirmative.Elle ne peut pas non plus expliquer pourquoi les associations de journalistes et les organisations internationales de journalistes en Occident sont silencieuses face à la situation avec RT DE.

