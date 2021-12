https://fr.sputniknews.com/20211228/la-prefecture-de-loise-tranche-sur-la-mosquee-de-beauvais-jugee-radicale-1054094550.html

La préfecture de l’Oise tranche sur la mosquée de Beauvais, jugée radicale

La préfecture de l’Oise tranche sur la mosquée de Beauvais, jugée radicale

Visée par une procédure de fermeture enclenchée en vertu de la loi séparatisme et dont un imam accusé d’incitation à la haine a été suspendu, la mosquée de... 28.12.2021, Sputnik France

2021-12-28T10:06+0100

2021-12-28T10:06+0100

2021-12-28T10:06+0100

france

fermeture

mosquée

séparatisme

gérald darmanin

préfecture

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/104260/95/1042609575_0:352:2389:1696_1920x0_80_0_0_e0057a8bc7c9d8d06a123f30559d0252.jpg

Gérald Darmanin a déclaré le 12 décembre sur le plateau du Grand Jury RTL-LCI-Le Figaro que 21 mosquées ont été fermées ces derniers mois en vertu de la loi séparatisme, sur les 99 soupçonnées.Le 14 décembre, le ministre de l’Intérieur a annoncé la fermeture de celle de Beauvais, dans l’Oise, en raison de prêches islamistes et dont un imam, accusé d’inciter à la haine, a été suspendu. Une mesure qui survient après que la préfecture de l’Oise a lancé le 10 décembre une procédure de fermeture administrative à son encontre. Le lieu de culte avait dix jours pour se défendre.Le 27 décembre, une notification officielle de la fermeture administrative des lieux, signée par la préfète de l’Oise, a été envoyée aux responsables d’Espoir et fraternité, l’association gérant la grande mosquée de Beauvais, relate Le Parisien.Il s’agit d’"une fermeture pour six mois qui peut évoluer selon ce que les dirigeants font ou ne font pas".Même si l’avocat de l’association, Samim Bolaky, dont la déclaration a été relayée par l’AFP, affirme que "la majorité des propos [incriminés, ndlr] sont sortis de leur contexte", Mme Orzechowski assure de son côté qu’il n’"y a aucun problème de contextualisation".Une réouverture en pleine procédureAvant que la préfecture de l’Oise ne rende son verdict, il y a moins d’une semaine, l’Association socioculturelle espoir et fraternité (ASCEF), gérant la mosquée de Beauvais, avait adressé un message aux fidèles les invitant à la prière. Une action qui ne contrevient pas à la loi lorsqu’aucune décision n’a encore été prise.Une centaine de mosquées dans le collimateurD’après le ministère de l’Intérieur, 2.623 mosquées et salles de prière sont établies sur le territoire national, dont "99 étaient soupçonnées de séparatisme".Six lieux de culte, dont celui de Beauvais, "font l’objet d’une instruction qui permettra d’engager une fermeture".

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Anna Borissova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/1044367140_0:134:1536:1670_100x100_80_0_0_1af0f2ba4ca03e6ef18e94873c8de384.jpg

Anna Borissova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/1044367140_0:134:1536:1670_100x100_80_0_0_1af0f2ba4ca03e6ef18e94873c8de384.jpg

Actus

fr_FR

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik France feedback.fr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Anna Borissova https://cdnnfr1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/03/1044367140_0:134:1536:1670_100x100_80_0_0_1af0f2ba4ca03e6ef18e94873c8de384.jpg

fermeture, mosquée, séparatisme, gérald darmanin, préfecture