Le Japon veut envoyer une personne sur la Lune avant 2030

Le Japon veut envoyer une personne sur la Lune avant 2030

Le Japon a présenté mardi une nouvelle version de son programme d'exploration spatiale en disant viser désormais l'envoi d'une personne sur la Lune avant la... 28.12.2021, Sputnik France

Selon le nouveau projet de calendrier, le Japon veut envoyer le premier non-Américain sur la Lune dans le cadre du programme Artemis, une initiative dirigée par les États-Unis.Tokyo prévoit aussi de lancer une sonde d'exploration de Mars en 2024 et de mettre au point des moyens de produire de l'électricité solaire dans l'espace.La Chine vise elle aussi à devenir une grande puissance spatiale d'ici 2030 et prévoit d'envoyer des astronautes sur la Lune, ce qui laisse présager une course à l'espace en Asie.En mai, la Chine est devenue le deuxième pays après les États unis à faire se poser un robot sur Mars.

